Neu bei „vascular professional“ – Mit Lasertherapie keine Grenzen mehr in der Behandlung insuffizienter Venen

Gibt es noch Grenzen bei der Behandlung insuffizienter Venen mit dem Laser? Dr. Thomas K. Weiler vom Venenzentrum Pforzheim ist der Meinung, dass die endovenöse Lasertherapie die herkömmlichen Behandlungsmethoden endgültig abgelöst hat.

Bad Homburg, 21.06.2023: Gibt es bei der Behandlung insuffizienter Venen mit dem Laser noch Grenzen? Der neueste Beitrag des internationalen Fachmagazins für moderne Therapien in der Phlebologie vascular professional beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Dr. Thomas K. Weiler vom Venencentrum Pforzheim verfügt über 25 Jahre Erfahrung mit endovenöser Lasertherapie. Inzwischen hat er über 5.000 Behandlungen durchgeführt. Das intensive Studium der Wirkweise von Laserlicht und dessen Einsatz bei der Behandlung von insuffizienten Venen bewegten Dr. Weiler dazu, in diesem Bereich ausschließlich mit der Lasertechnik zu arbeiten. Seiner Meinung nach hat das Verfahren konventionelle Behandlungsmethoden endgültig abgelöst.

Längere Wellenlängen, die von den Wasserbestandteilen in der Venenwand optimal absorbiert werden, sodass das umliegende Gewebe besser geschützt wird und weniger Nebenwirkungen auftreten, sind entscheidend für den Einsatz der Lasertherapie. Für einen narbenfreien Zugang zur Vene sind dünne Laserkatheter notwendig, die mithilfe einer Punktion in die Vene eingeführt werden.

Zusätzlich sorgen unterschiedliche Ausgestaltungen von Laserkathetern dafür, dass auch ausgeprägte Befunde nachhaltig behandelt werden können: z.B. bei Stammvenen mit mehr als 3 cm Durchmesser, schwierigen Rezidiven nach vorangegangener konventioneller oder endovenöser Behandlung (v.a. bei belassenen kurzen Stümpfen), sehr oberflächlichen oder intrakutanen Ästen, Perforatoren mit kritischer Haut wie Dermatose oder auch bei der Behandlung von venösen Fehlbildungen.

Lesen Sie den gesamten Beitrag von Dr. Weiler auf unserer Webseite https://vascular-professional.com/. Mit der neuen Kommentar-Funktion können auch Kommentare hinterlassen oder ein Dialog begonnen werden.

Als Medien-Partner auf dem European Venous Forum in Berlin von 22. – 24. Juni 2023 werden gedruckte Exemplare unserer letzten Gesamtausgabe ausliegen, die gerne kostenlos mitgenommen werden können.

Wenn Sie keine Nachrichten von uns verpassen möchten, registrieren Sie sich hier: https://vascular-professional.com/registration/ Und erhalten Sie alle News direkt über unseren vascular professional-Newsletter.

vascular professional ist eine neue Fachzeitschrift in englischer Sprache für Phlebologen, die 2021 ins Leben gerufen und im April 2021 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Das Magazin erscheint regelmäßig online als eMagazin. Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf gedruckte Exemplare zu bestellen.

Ziel ist es, die wissenschaftliche Diskussion und den Erfahrungsaustausch in Forschung und Praxis zu fördern und zu bereichern. Damit wird der Vision gefolgt, besonders schonende minimal-invasive Behandlungsmethoden in der Medizin weiter zu etablieren und breiten Kreisen zugänglich zu machen.

Das Magazin möchte auf diese Weise zur Förderung innovativer und zukunftsweisender Behandlungsmethoden einen fundierten Beitrag leisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vascular-professional.com

Firmenkontakt

vascular professional

Karolin Hoppe

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

0049-(0)6172-27159-0

0049-(0)6172-27159-69



http://www.vascular-professional.com

Pressekontakt

vascular professional

Karolin Hoppe

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

0049-(0)6172-27159-16

0049-(0)6172-27159-69



http://www.vascular-professional.com

Bildquelle: AdobeStock – © Oleksiy