Neubau Micro Apartments Berlin: Hotel Investments AG & JWG INVEST

Neubau Micro Apartments in Berlin: In der Prinzenallee 85 in Berlin-Wedding realisieren die Hotel Investments AG und JWG INVEST ein innovatives Neubauprojekt mit 98 modernen Micro Apartments.

Mit dem gemeinsamen Neubauprojekt in der Prinzenallee 85 in Berlin-Wedding setzen die Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) und JWG INVEST ( www.jwg-invest.com) ein starkes Zeichen auf dem wachsenden Markt für Micro Apartments im Neubau-Segment. Das Projekt umfasst die Errichtung von 98 modernen Neubau Micro Apartments auf einer Nutzfläche von rund 3.724 m², ein Konzept für urbanes Wohnen mit hoher Nachfrage.

Neubau Micro Apartments als Antwort auf urbane Wohntrends

Die steigende Nachfrage nach kompaktem, funktionalem Wohnraum in zentralen Lagen macht Micro Apartments im Neubau zu einer attraktiven Wohnform. Insbesondere in Metropolen wie Berlin sind moderne Mikro-Wohnlösungen gefragt, sei es für Berufspendler, Studierende oder junge Berufstätige. Das Neubauprojekt in Berlin-Wedding befindet sich in einem lebendigen, gut angebundenen Stadtteil, der optimale Voraussetzungen für ein solches Konzept bietet.

Genehmigtes Projekt: 98 Micro Apartments auf 3.724 m²

Die Baugenehmigung für das Neubauvorhaben wurde bereits erteilt. Vorgesehen sind 98 Neubau Micro Apartments, die sich auf ca. 3.724 m² verteilen. Das Grundstück selbst umfasst ca. 1.498 m² und befindet sich in der Prinzenallee 85, einem Standort mit hervorragender Infrastruktur und Anbindung.

Starke Partnerschaft für Neubauprojekte im Micro Living Segment

Die Hotel Investments AG, ein etablierter Spezialist für Hotelakquisition und -entwicklung, agiert mit diesem Neubauprojekt im Bereich Micro Living und urbaner Wohnformen. In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen polnischen Projektentwickler JWG INVEST, der über umfangreiche Bau- und Markterfahrung verfügt, soll ein wirtschaftlich starkes und zukunftsfähiges Konzept für Neubau Micro Apartments realisiert werden.

Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG, erklärt: „Mit der erteilten Baugenehmigung haben wir einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Durch die Partnerschaft mit JWG INVEST bündeln wir unsere Expertise für ein innovatives Projekt im Bereich Micro Living.“

Auch Witold Jakubiec, Geschäftsführer von JWG INVEST, betont die strategische Bedeutung: „Dieses Neubauprojekt markiert unseren Einstieg in den deutschen Markt. Gemeinsam mit der Hotel Investments AG entwickeln wir nachhaltige Wohnlösungen für eine neue Generation von Stadtbewohnern.“

Strategische Expansion in den deutschen Wohnimmobilienmarkt

Mit dem Fokus auf Neubau Micro Apartments verfolgt die Hotel Investments AG eine gezielte Portfolioerweiterung. Die Kooperation mit JWG INVEST ist dabei Teil einer langfristigen Strategie, den Wandel urbaner Wohnformen aktiv mitzugestalten. Beide Unternehmen planen, künftig weitere Projekte im Bereich Micro Living und Hotelimmobilien auf dem deutschen Markt umzusetzen.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

