Neue foodjobs.de Gehaltsstudie – Wie viel verdienen Berufseinsteiger:innen in der Lebensmittelbranche 2025?

– Das durchschnittliche Brutto-Jahresgehalt liegt derzeit bei 44.300 EUR

– Milchindustrie vergütet mit durchschnittlich 48.000 EUR am höchsten

– Gender-Pay-Gap: Männer verdienen aktuell 7 % mehr als Frauen

06.10.2025, Düsseldorf.

Nach dem abgeschlossenen Studium steht der unmittelbare Einstieg in die Berufswelt bevor. Und gerade dabei gilt es, möglichst hoch einzusteigen, denn das Startgehalt beeinflusst die zukünftige Gehaltsentwicklung. Um einen realistischen Überblick zu aktuellen Einstiegsgehältern in der Lebensmittelbranche zu erhalten, liefert foodjobs.de seine diesjährigen Studienergebnisse.

Wie jedes Jahr ist das Gehalt von Berufseinsteiger:innen auch in 2025 wieder leicht gestiegen und beläuft sich derzeit auf durchschnittlich 44.300 EUR brutto im Jahr. Gut 60 % der Gehälter liegen dabei zwischen 36.000 EUR und 50.000 EUR. 25 % der Young Professionals steigen mittlerweile sogar schon mit Top-Gehältern von über 50.000 EUR ein. Der Gender-Pay-Gap liegt aktuell bei 7 %.

Mit welchem Gehalt ein:e Absolvent:in letztendlich rechnen kann wird von vielen Faktoren beeinflusst. So spielen zum Beispiel einerseits der eigene Bildungsabschluss und das jeweilige Studienfach eine große Rolle. Masterabsolvent:innen verdienen mit 45.000 EUR durchschnittlich 3.500 EUR brutto im Jahr mehr als Bachelorant:innen. Und mit Studienfächern wie BWL oder Wirtschaftswissenschaften können überdurchschnittliche Gehälter von rund 48.300 EUR erzielt werden.

Auf der anderen Seite bestimmt der Arbeitgeber durch Größe, Standort, Branche und Funktionsbereich maßgeblich die Höhe des Einstiegsgehaltes. Großunternehmen besitzen in der Regel größere Investitionsmöglichkeiten als kleinere Betriebe, und das mit Abstand. Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden vergüten durchschnittlich 48.000 EUR und damit etwa 7.000 EUR mehr pro Jahr als Kleinbetriebe mit unter 50 Mitarbeitenden (40.800 EUR).

Im Westen fallen die Gehälter immer noch höher aus als im Osten. Dennoch verkleinert sich diese Lücke stetig. Mit durchschnittlich 42.000 EUR brutto pro Jahr beträgt der Abstand zu den westlichen Bundesländern nur noch rund 2.000 EUR.

Auch im Branchenvergleich kommt es zu ausschlaggebenden Unterschieden: Die Milchbranche verteidigt ihre Spitzenposition vom letzten Jahr und zahlt im Durchschnitt stolze 48.000 EUR brutto im Jahr, gefolgt von der Süßwarenbranche mit 45.750 EUR und der Getränkebranche mit 45.600 EUR. Beachtlich sind auch die Entwicklungen in der Fleisch- und Obst/Gemüsebranche: Beide Branchen legen im Vergleich zum Vorjahr fast 2.000 EUR obendrauf und zahlen nun jeweils 43.500 EUR und 42.000 EUR im Jahr.

Ein hohes Einkommen hält der Funktionsbereich Technik bereit. Starke 50.000 EUR brutto im Jahr lassen sich hier verhandeln. Dieser hohen Summe folgen die Bereiche Produktion und Vertrieb, mit jeweils 48.100 EUR und 48.000 EUR. Das Schlusslicht bildet der QM / QS Bereich mit durchschnittlich 42.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies aber dennoch ein beachtlicher Anstieg von etwa 2.000 EUR.

Gut 80 % der Absolvent:innen steigen entweder sofort oder innerhalb der ersten drei Monate nach ihrem Abschluss in den Job ein und insgesamt 73 % der Berufseinsteiger:innen sind zufrieden bzw. sehr zufrieden mit ihrem Einstiegsgehalt. Doch neben der Vergütung ist es für die Absolvent:innen genauso wichtig, dass der jeweilige Beruf zur Person passt und Spaß macht. Sowohl Arbeitsweg, -zeit und vor allem das Unternehmensklima bestimmen maßgeblich die Wahl des Arbeitgebers und sorgen für einen erfolgreichen Start in die Berufswelt.

Die Studie zu den Einstiegsgehältern in der Lebensmittelbranche wird seit 2015 von foodjobs.de durchgeführt und jährlich ausgewertet. Insgesamt haben im Zeitraum vom Juni 2015 bis September 2025 bereits 5.636 Berufseinsteiger:innen und Young Professionals teilgenommen. Die gesamte Studie sowie das Infochart stehen kostenlos zum Download bereit unter: https://www.foodjobs.de/einstiegsgehalt-lebensmittelbranche

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung. Die foodjobs Active Sourcing GmbH sucht Kandidat:innen für Positionen bis 80 T EUR Gesamtvergütung p.a.

Firmenkontakt

foodjobs GmbH

Bianca Burmester

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70



http://www.foodjobs.de

Pressekontakt

foodjobs GmbH

Laura Teledezki

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70



http://www.foodjobs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.