Neue Hommage an Victor Hugo auf Guernsey:

Denkmal “L”espace creatif” enthüllt in St. Peter Port

An der Hafenpromenade von St. Peter Port – die Hauptstadt Guernseys – wurde Anfang Juli ein neues Denkmal für den französischen Schriftsteller, Philosoph und Politiker, Victor Hugo eingeweiht: “L’espace creatif”. Gemeinsam mit Guernsey Arts hat der Künstler Mark Cook eine Statue geschaffen, die an die 15 Jahre, die Victor Hugo auf Guernsey verbrachte, erinnern soll. Die Statue trägt den französischen Namen “L’espace creatif”, was auf Deutsch “Der kreative Raum” bedeutet.

Der Künstler Mark Cook erklärte, dass die Statue von dem Moment der Kreativität handelt, in der eine Idee geboren wird. Inspiriert wurde das Kunstwerk von Victor Hugos Roman “Die Arbeiter des Meeres”, der nicht nur von Guernsey und den umliegenden Gewässern handelt, sondern sogar auf der Insel geschrieben wurde. Der Künstler erhofft sich, dass die Statue andere inspiriert Hugos Roman zu lesen.

Die Statue wurde am 4. Juli von Seiner Exzellenz, dem Vizegouverneur von Guernsey, Sir Ian und Lady Corder enthüllt. Das Projekt dauerte vom Konzept bis zur Installation fünf Jahre und war nur durch die Großzügigkeit des Künstlers möglich, der seine Arbeit und seine Zeit kostenlos bei der Schaffung des Stücks spendete.

Victor Hugo lebte 15 Jahre lang von 1855 bis 1870 im Exil auf Guernsey. In seinem Haus in St. Peter Port, Hauteville House – heute ein Museum und Pilgerstätte für alle Verehrer von Hugo – schrieb er den Roman, der Mark Cook zu seiner Hommage an Hugo selbst inspirierte. Von seinem Aussichtspunkt im ersten Stockwerk konnte Victor Hugo die anderen Kanalinseln und die Küste seines geliebten Heimatlandes Frankreich sehen.

Hugos Vermächtnis ist auf Guernsey gut erhalten geblieben. Hinweise auf ihn und seine Werke sind auf der ganzen Insel verstreut. Weitere Informationen über das Leben von Victor Hugo auf Guernsey finden Sie unter: https://victorhugo.visitguernsey.com/

Weitere Informationen über Leben, Geschichte, Kultur und Urlaub auf Guernsey finden Sie unter www.visitguernsey.com.

