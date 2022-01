Neuer Serviceleiter bei J.A. Schlüter Söhne in Hamburg

Lothar Rohloff ist neuer Serviceleiter bei J.A. Schlüter Söhne – Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Hamburg Rothenburgsort

Hamburg, 21.01.2022 (jhs),

Mit dem Ziel, den Standort und folglich das Unternehmen in puncto Service weiter zu stärken, hat Lothar Rohloff die Serviceleitung im Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum bei J.A. Schlüter Söhne in Hamburg Rothenburgsort übernommen.

Der Kfz-Meister und Betriebswirt des Handwerks bringt jede Menge Erfahrung mit. “Sein Know-how und seine langjährige Erfahrung als Mercedes-Benz Serviceexperte möchten wir künftig nutzen, um unseren Service in Hamburg für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge zu stärken und auszubauen”, erklärt John-Henry Schlüter, Geschäftsführer von J.A. Schlüter Söhne, Vertragspartner der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz LKW und FUSO und Vertragspartner der Mercedes-Benz AG für Vans und Transporter in Hamburg.

Lothar Rohloff war jahrzehntelang in Mercedes-Benz Unternehmen tätig und hat das Servicegeschäft im Autohaus von der Pike auf gelernt. Nach seinen Berufsausbildungen zum KFZ-Mechaniker und KFZ-Elektriker hat er die Meisterschule besucht und die Ausbildung zum Betriebswirt des Handwerks absolviert. In mehreren Mercedes-Benz Autohäusern hat Herr Rohloff sich weiter entwickelt vom Werkstattmeister zum Werkstattleiter, Service- und Centerleiter. In diesen Funktionen war er schwerpunktmäßig verantwortlich für die PKW- und Nutzfahrzeugwerkstätten und das Ersatzteillager der Autohäuser. Mit dieser optimalen Qualifikation kann die Firma die Personalressourcen an entscheidenden Stellen verstärken und für die Kunden die höchste Service-Qualität sicherstellen.

In seiner Freizeit nutzt der Vater von drei Kindern jede freie Minute, um mit Mountainbike die Harburger Berge und die Lüneburger Heide zu erkunden.

J. A. Schlüter Söhne ist Vertragspartner der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz LKW und FUSO und Vertragspartner der Mercedes-Benz AG für Vans und Transporter sowie Großhändler und Einbauzentrum für Eberspächer / Webasto -Standheizungen, -Bootsheizungen, -Kühlprodukte und Aurora Klimasysteme für Nutzfahrzeuge. Seit 1807 zählt J. A. Schlüter Söhne in Hamburg zu den ersten Adressen für Mobilität.

