Bereiten Sie sich auf die festliche Jahreszeit vor und verbreiten Sie Freude und Begeisterung mit unseren hochwertigen Weihnachtsmannkostümen! Egal, ob Sie an einer Weihnachtsfeier teilnehmen, Kinder beschenken oder einfach nur die festliche Stimmung verbreiten möchten – unsere Kostüme sind perfekt für jeden Anlass.

Unsere Weihnachtsmannkostüme in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie den perfekten Look für Ihre Bedürfnisse finden. Von traditionellen roten Mänteln und Hüten bis hin zu authentischen Bärten, Brillen und Jutesäcken – wir haben alles, was Sie brauchen, um den Weihnachtsmann zum Leben zu erwecken.

Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde und Kollegen in diesem Jahr mit einem atemberaubenden Weihnachtsmannkostüm und verbreiten Sie die Magie der Feiertage. Bestellen Sie noch heute und machen Sie sich bereit, die Herzen aller zu erobern!

Nicht mehr lange und es ist Weihnachten!

Nur noch eine Woche bis wir in strahlende Kinder und Erwachsenen Augen schauen können. –

Doch es ist noch so viel zu tun bis Weihnachten…

Habt Ihr schon alle Geschenke besorgt?

Den Weihnachtsbaum dekoriert?

Das Weihnachtsessen geplant?

Weihnachtliche Plätzchen gebacken?

Und das Wichtigste? Habt ihr schon ein Weihnachtsmann Kostüm?

-Nein?

Wie wäre es dann mit unserer Weihnachtsmann Verkleidung?

Komplette Weihnachtsmann Verkleidung aus der guten alten Zeit – roter Weihnachtssack + Weihnachtsmannbrille:

Das Weihnachtsmann Kostüm besteht aus

– einem Mantel mit Kapuze,

– einem Gürtel,

– Stiefelüberzieher mit Schnallen,

– einer Perücke,

– einem Bart mit Schnurrbart,

– Augenbrauen.

Dazu erhalten Sie einen roten Weihnachtssack sowie ein eine Brille.

Das ist eine Weihnachtsmann Verkleidung nicht nur für eine Saison.

Wir bieten eine Vielzahl an Weihnachtsmann Kostümen und Zubehör. Die richtige Ergänzung zu einem Kostüm sind zum Beispiel eine schöne Perücke, Weihnachtsmütze, Weihnachtsglocke und selbstverständlich der Weihnachtsmannsack mit vielen Geschenken. Wählen Sie die geeignete Weihnachtsperücke und setzen sie dazu noch die Weihnachtsbrille auf. Der Weihnachtmann möchte natürlich nicht erkannt werden. Unter anderem bieten wir natürlich auch Weihnachtskostüme für Frauen, Engelskostüme und Weihnachtspullover an. Unter anderem finden Sie bei uns auch Spielzeuge und weitere Weihnachtsgeschenke.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen Weihnachtsgrüße zu senden. Die besinnliche Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, des Zusammenhalts und der Dankbarkeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit!

Scherzwelt.de ist ein online Faschingsgeschäft mit Abholtheke für Ortsansässige. Der Fasching Shop ist ganzjährig geöffnet, bietet eine große Auswahl, günstige Preise mit Preisgarantie, schnelle Lieferung, …. Testen sie uns.

