NTT DATA gibt Veröffentlichung des großen Updates von Version 7.1.1 des WinActor® RPA-Tools bekannt: erhältlich bei 39 Vertriebspartnern in 76 Ländern

München, 29. Oktober 2020 – NTT DATA Corporation, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, hat am 15. Oktober 2020 die Veröffentlichung des großen Updates von Version 7.1.1 ihrer RPA-Lösung WinActor bekanntgegeben.

Der internationale Vertrieb startet in 76 Ländern über die 39 Vertriebspartner von NTT DATA. WinActor hält bereits den größten Marktanteil für RPA-Lösungen in Japan, seit 2016 expandiert NTT DATA zudem weltweit, um die Servicequalität durch Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern in jedem Land zu verbessern.

“Ich freue mich sehr, den Verkauf von WinActor Ver.7 mit unseren Vertriebspartnern auf der ganzen Welt starten zu können. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir WA auf globaler Ebene ausrollen können, und nun ist es soweit”, sagte Takuya Nakagawa, Business Leader von WinActor, NTT DATA Corporation. “WinActor, das sich durch einfache Bedienung auszeichnet, wird eine Verbesserung der digitalen Transformation nicht nur für die Niederlassungen japanischer Unternehmen im Ausland, sondern auch für Unternehmen auf der ganzen Welt herbeiführen.”

In Deutschland ist WinActor Ver.7 über NTT DATA DACH erhältlich.

Funktionen von WinActor Ver.7: Große Vereinfachungen

Für Kunden

-Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Implementierung der Software, ohne dass hochqualifiziertes IT-Personal erforderlich ist

-Einfache Bedienung erleichtert den Lernprozess

-Vereinfachte Gebührenstruktur macht Arbeits- und Kostensenkungsvorteile transparent

-Vertriebspartner in jedem Land können eine breite Palette von Support anbieten, einschließlich digitale Transformation und andere Dienstleistungen

Für Vertriebspartner

-Vereinfachung des Vertriebs ohne Bedarf an hochqualifiziertem IT-Personal

-Globales Support Center für sofortigen technischen und vertrieblichen Support

-Breite Palette von Support-Programmen (Schnellstart / täglicher Support / fortgeschrittene Angebotsabgabe usw.)

Funktionsmerkmale

-Vollständig erneuerte Software-Architektur zur Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit

-Neues User Interface mit Schwerpunkt auf Sichtbarkeit und Funktionsfähigkeit

-Verbesserte Arbeitseffizienz durch gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Szenarien

-Screen OCR zur effizienteren Erstellung von Szenarien

-Rückwärtskompatibilität mit Szenarien der Vorgängerversionen (Ver.5 / Ver.6)

-Entwicklung von Szenarien mit Texteditoren (für fortgeschrittene Benutzer)

Weitere Informationen zu WinActor Ver.7:

Offizielle Version des Demo-Films: https://youtu.be/RJUhZD-nSJQ

Globale Vertriebspartner:

4 Kontinente: Europa / APAC / Afrika / Nord- und Südamerika

39 Vertriebspartnerunternehmen in 76 Ländern weltweit (Stand September 2020)

Der Vertrieb konzentriert sich derzeit auf Europa und Asien, wobei ab Ende Oktober eine Ausweitung auf Lateinamerika, Afrika und den Nahen Osten bevorsteht.

Partnerliste: http://reseller.winactor.vn/

WinActor Global Support Center – APAC (YouTube): https://www.youtube.com/c/WinActorGlobalSupportCenterAPAC/videos

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.