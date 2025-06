Nutanix Cloud Native AOS: Umgebungsunabhängige Datenplattform auf Kubernetes

Mithilfe der neuen Lösung können Entwickler uneingeschränkt portable Cloud-native Anwendungen erstellen und umgebungsunabhängig mit geschäftskritischer Datenresilienz ausstatten

München, 27. Mai 2025 – Nutanix präsentiert „Cloud Native AOS“: Mit der Lösung stellt der Spezialist für hybrides Multicloud-Computing seine Enterprise-Storage- und innovativen Datendienste auch auf Kubernetes®-Services bei Hyperscalern und Cloud-nativen Bare-Metal-Umgebungen bereit – ohne dass dafür ein Hypervisor benötigt wird.

Da Daten zunehmend verteilt gespeichert werden, halten Anwender nach Lösungen Ausschau, mit deren Hilfe sie ihre Daten auf Kubernetes-Infrastrukturen in Rechenzentren, Bare-Metal-Edge-Umgebungen und bei Cloud-nativen Hyperscalern konsistent schützen, replizieren und wiederherstellen können. Was bisher gefehlt hat, ist eine gemeinsame Datenplattform, die auf Bare-Metal-, virtualisierten und containerisierten Infrastrukturen laufen kann.

Cloud Native AOS ist das fehlende Puzzle-Stück und liefert Storage- sowie Datendienste, die direkt auf Cloud-nativen Infrastrukturen unabhängig von der jeweiligen Umgebung lauffähig sind, in der Cloud genauso wie auf Bare Metal. Die neue Lösung macht den Hypervisor überflüssig, so dass Anwender ihr Speichermanagement über verteilte hybride Cloud-Umgebungen hinweg konsolidieren können.

Die neue Lösung vereinfacht den laufenden intelligenten Betrieb für Kubernetes-Anwendungen und deren Daten – umgebungsunabhängig. Cloud Native AOS bringt die bewährte und resiliente AOS-Software von Nutanix – das Rückgrat seiner Plattform für Daten, Platform-as-a-Service und KI – zu nativen Stateful-Kubernetes-Clustern in der Cloud und Bare-Metal-Umgebungen.

„Nutanix hat eine umfassende Plattform für Enterprise-Infrastrukturen mit innovativen Datendiensten in virtualisierten Rechenzentren gebaut“, erklärt Thomas Cornely, Senior Vice President, Product Management bei Nutanix. „Jetzt erweitern wir die Reichweite unserer Plattform und machen sie Nutzern Cloud-nativer Infrastrukturen auf Kubernetes-Services in Public Clouds wie auch in Bare-Metal-Umgebungen zugänglich. Das sorgt für Enterprise-Resilienz, einen zuverlässigen laufenden Betrieb und Sicherheit.“

Zu den zentralen Vorteilen gehören:

– Schlüsselfertige Resilienz für Anwendungen – Cloud Native AOS schützt containerisierte Anwendungen und deren Daten mithilfe integrierter Disaster Recovery zwischen Availability-Zonen, Cloud- und On-premises-Umgebungen. So werden Kubernetes-Infrastrukturen resilient.

– Cloud-native Mobilität – Kunden, die Cloud-native Anwendungen entwickeln und bereitstellen, können optimal auf verschiedene Standorte verteilte Anwendungen und Daten nahtlos migrieren. Das schließt die Möglichkeit ein, Anwendungen zurück auf containerbasierte On-premises-Umgebungen zu verschieben.

– Integriertes Datenmanagement – Die Lösung ermöglicht es Entwicklern, mittels Kubernetes-APIs sämtliche Aspekte des Datenmanagements für ihre Anwendungen zu automatisieren und per Self-Service zu steuern.

„Networld ist auf Laufzeitplattformen für Containeranwendungen spezialisiert. Dank Cloud Native AOS können wir nicht nur die Portabilität von Anwendungen verbessern und Datenstorage über Cloud-Availability-Zonen und -Regionen hinweg ermöglichen. Vielmehr erleichtert die Lösung auch Datenmigration und Disaster Recovery einschließlich der Wiederherstellung von On-premises-Umgebungen“, so Issei Tsuruzono, Corporate Officer und Head of Technology Division bei Networld. „Wir gehen davon aus, dass dieses Produkt eine bahnbrechende Rolle für containerisierte Anwendungen spielen wird.“

„Die Teilnahme am Early-Access-Programm für Cloud Native AOS war für uns eine ausgezeichnete Erfahrung“, betont Manfred Pichlbauer, IT-Berater bei Bacher Systems. „Die Cloud-Native-AOS-Plattform setzt einen neuen Standard in Sachen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie ist auf die anspruchsvollsten Workloads ausgelegt und ermöglicht Organisationen, schneller zu sein, klüger zu speichern und mühelos zu skalieren – und so völlig neue Leistungsniveaus zu erreichen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.“

Cloud Native AOS steht zurzeit im Rahmen eines Early-Access-Programms auf Amazon EKS zur Verfügung und wird voraussichtlich im Laufe des Sommers allgemein erhältlich sein. Ein Early-Access-Programm für containerisierte On-premises-Umgebungen auf Bare-Metal-Servern wird voraussichtlich Ende des Kalenderjahres 2025 zugänglich sein.

Weitergehende technische Informationen über Cloud Native AOS sind in diesem technischen Blogbeitrag abrufbar.

„Unternehmen nutzen zunehmend Kubernetes zur Orchestrierung ihrer Anwendungen. Sie sehen sich dabei der Herausforderung gegenüber, diese Cloud-nativen Anwendungen in bestehende Workflows zu integrieren und dabei gleichzeitig geschäftliche SLAs einzuhalten“, erklärt Dave Pearson, Infrastructure Research Vice President bei IDC. „Cloud Native AOS hilft, diese Lücke zu schließen. Die Lösung bringt Datenmobilität und Disaster Recovery auf die Persistenzebene von Cloud-nativen Anwendungen und bietet ein neues Bereitstellungsmodell für das AOS-Storage-System.“

© 2025 Nutanix, Inc. All rights reserved. Nutanix, the Nutanix logo, and all Nutanix product and service names mentioned herein are registered trademarks or unregistered trademarks of Nutanix, Inc. („Nutanix“) in the United States and other countries. Kubernetes is a registered trademark of The Linux Foundation in the United States and other countries. All other brand names or marks mentioned herein are for identification purposes only and may be the trademarks of their respective holder(s). This press release is for informational purposes only and nothing herein constitutes a warranty or other binding commitment by Nutanix. This release contains express and implied forward-looking statements, including but not limited to statements regarding our plans and expectations about Cloud Native AOS and its expected benefits, capabilities, features and technology, and the timing of the availability of Cloud Native AOS. Such statements are not historical facts and are instead based on Nutanix“s current expectations, estimates and beliefs. The accuracy of such statements involves risks and uncertainties and depends upon future events, including those that may be beyond Nutanix“s control, and actual results may differ materially and adversely from those anticipated or implied by such statements. These risks and uncertainties include but are not limited to any unexpected difficulties, delays or disruptions in developing, releasing or distributing Cloud Native AOS in a timely or cost-effective basis. Any forward-looking statements included herein speak only as of the date hereof and, except as required by law, Nutanix assumes no obligation to update or otherwise revise any of such forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances. Certain products and features or functionalities described herein, including Cloud Native AOS and its features and functionalities, remain in varying stages of development and will be offered on a when-and-if-available basis. The development, release, and timing of any such products, features or functionalities are subject to change. Nutanix will not have any liability for any failure to deliver or delay in the delivery of any such products, features or functionalities. Any future product or product feature information is intended to outline general product directions, and is not a commitment, promise or legal obligation for Nutanix to deliver any functionality. This information should not be used when making a purchasing decision.

Als führender Anbieter von Cloud-Software bietet Nutanix Kunden weltweit eine zentrale Plattform, um umgebungsübergreifend Anwendungen zu betreiben und Daten zu managen. Mit Nutanix können Unternehmen Komplexitäten reduzieren und ihren IT-Betrieb vereinfachen. Dadurch gewinnen sie den Freiraum, um sich auf ihre Geschäftsergebnisse zu konzentrieren. Mit seiner Historie als Pionier im Bereich hyperkonvergenter Infrastrukturen genießt Nutanix das Vertrauen von Unternehmen weltweit, für einen konsistenten, einfachen und kosteneffektiven Betrieb hybrider Multicloud-Umgebungen zu sorgen. Weitere Informationen sind auf www.nutanix.de erhältlich.

Firmenkontakt

Nutanix, Inc.

Giulia Borracci

Mies-van-der-Rohe-Str. 4

80807 München

+49 (0) 89 25552897



https://www.nutanix.com/de

Pressekontakt

Phronesis PR GmbH

Marcus Ehrenwirth

Alfred-Nobel-Str. 9

86156 Augsburg

+49 (0) 821 444 800

+49 (0) 821 444 80 22



https://phronesis.de