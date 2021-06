Ob intro- oder extrovertiert: Entspannte Konfliktkommunikation kann man lernen

Executive Coach Dorette Segschneider gibt erstmals ein Seminar zum Thema “Kommunikation, Konflikt, Persönlichkeitsentwicklung” zusammen mit Dr. Erwin Huber

Im November bietet Dorette Segschneider zusammen mit Dr. Erwin Huber von Trigon Entwicklungsberatung erstmals ein Seminar zu einem der bewährtesten Modelle im Bereich Konfliktkommunikation & Ansprechbarkeit an: dem 4-Quadrantenmodell. Die Plätze sind limitiert – bis zum 30. Juni gibt es noch den Frühbucherpreis.

Das Problem

Konflikte werden viel zu oft unter den Tisch gekehrt und stehen im Raum. Die Lösung heißt schlicht und einfach: Ansprechen.

Das Schlüsselkonzept der vier Quadranten (4QM) ist ein Gamechanger z. B. für Gespräche, die emotional stark belastet sind. Die Anwendung der vier Schritte stellt sicher, dass die Kommunikation sehr transparent, klar und gleichzeitig wertschätzend ist. Sowohl die Vorder- als auch die Hinterbühne werden in die Kommunikation mit einbezogen:

1. Vorderbühne: Schildern von Wahrnehmung und Fakten – was ist passiert?

2.+ 3. Hinterbühne im 4QM: Eigene Gefühle benennen und die (vermuteten) Gefühle des Gegenübers ansprechen. Eigenes Interesse und Bedürfnisse offenlegen und die (vermuteten) des Gegenübers.

4. Vorderbühne: Lösung

Das Seminar

Dieses Seminar ist das Richtige für Sie, wenn Sie z. B. in Ihrem Team MitarbeiterInnen haben, die aufgrund ihres Kommunikations- und Konfliktverhaltens zu Spannungen beitragen oder Kristallisationspunkte dafür sind. Im Seminar entwickeln Sie Lösungen, damit Sie als Führungskraft, entspannter reagieren und die damit verbundene Dynamik Sie weniger Aufmerksamkeit und Kraft kosten – sowohl für virtuelle als auch für klassische “vor-Ort-Situationen”.

Sie lernen, Ihre Mitarbeitenden so zu führen, dass sie in einem spannungsgeladenen Umfeld emotional weniger belastet sind und sie mit den Spannungszuständen und dem Konflikt besser umgehen können.

Sie entwickeln Lösungen, so dass es auf betrieblicher Ebene zu weniger Reibungsverlusten kommt (“Ping/Pong-Dynamik”) und Sie gemeinsame Standpunkte finden, damit Sie wieder entspannter mit Ihren Mitarbeitenden umgehen.

Seminarinhalte sind u. a.:

-Erkennen der eigenen Kommunikationsmuster

-Das Schlüsselkonzept der vier Quadranten verstehen und in verschiedenen Gesprächssituationen anwenden lernen

-Bewusstmachen von Grenzverletzungen in der Kommunikation und lernen, diese zu vermeiden

-Körpersprache – nonverbale Signale interpretieren lernen

-Den eigenen Konfliktstil sowie die dahinter liegende Persönlichkeitsstruktur und Mechanismen verstehen

-Unterschiedliche Erscheinungsformen von Konflikten (heiß, kalt) kennen und richtig mit ihnen umgehen

-Die hemmenden und fördernden Funktionen von Konflikten erkennen

-Eskalationsstufen und -dynamiken von Konflikten einschätzen und diagnostizieren

-Konfliktlösende Kommunikation anwenden lernen – den emotionalen Wendepunkt erzeugen

Zusatzangebot:

-Konflikt-Coaching für Führungskräfte und Teams

-Mediation von Konflikten in Teams

-Persönlichkeits- und Konfliktcoaching von Konfliktparteien

Plätze sind limitiert – bis zum 30. Juni gibt es noch den Frühbucherpreis.

Mehr zu Dorette Segschneider – Winning Excellence erfahren Sie auf ihrer Website unter: https://www.dorettesegschneider.de/

Hoher Leistungsdruck, schwierige Situationen und Herausforderungen auf allen Ebenen – das Topmanagement muss sich immer größeren Anforderungen stellen.

Dorette Segschneider bietet als Executive Coach neue Perspektiven, gerade in scheinbar aussichtslosen Situationen. Sie sagt, was sie denkt und steht zu dem, was sie sagt. Auf dieser Basis ist sie Vertraute in vielen Führungsetagen. Das bedeutet für Dorette Segschneider auch, Schwierigkeiten ansprechbar zu machen, blinde Flecken aufzudecken und Potenziale herauszufordern. Denn sie weiß: Das Geheimnis erfolgreicher Führung liegt in der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Ihr Ziel ist es, als Executive Coach und Sparringspartner ihre Klienten hin zu Spitzenleistungen zu entwickeln.

