Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für diskrete Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen großer Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Fokus auf Off Market Kauf, Verkauf und Verpachtung von Hotels ab 100 Zimmern in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Eigentümer, Investoren und Hotelbetreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der spezialisierte Partner für die diskrete Off-Market-Vermittlung und Strukturierung von Transaktionen großer Hotelimmobilien in der DACH-Region. Im Fokus stehen Kauf, Verkauf sowie Verpachtung von Hotels ab 100 Zimmern in wirtschaftsstarken Metropolregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für diskrete Off-Market-Hotelimmobilien Transaktionen großer Hotelimmobilien in der DACH-Region

Mit fundierter Marktkenntnis und einem belastbaren Netzwerk begleitet das Unternehmen Eigentümer, Investoren und Betreiber entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der diskreten Off-Market-Ansprache bis zum erfolgreichen Abschluss.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit den Hotelinvestoren der Hotel Investments AG sowie deren angeschlossenen Hotelbetreibern. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anforderungen im Hotelinvestmentmarkt zu realisieren, sowohl auf Eigentümer, als auch auf Betreiberseite.

Darüber hinaus agiert Holger Ballwanz Immobilien in enger Kooperation mit der REBA IMMOBILIEN AG. Durch die Bündelung von Expertise, Kapitalzugang und Marktzugang entsteht ein leistungsstarkes Netzwerk für großvolumige Hoteltransaktionen und nachhaltige Investmentstrategien.

Fokus auf Metropolstandorte und etablierte Hotelkonzepte

Im Zentrum der Aktivitäten stehen etablierte Hotelimmobilien in urbanen Lagen mit stabiler Nachfrage. Besonders gefragt sind Objekte in Top-Standorten wie Berlin, München, Frankfurt, Wien, Zürich oder Genf. Neben Bestandsimmobilien werden auch Projektentwicklungen bei Hotelverpachtungen aktiv begleitet.

Diskrete Off-Market-Transaktionen als Schlüssel zum Erfolg

Ein Großteil der vermittelten Hotelimmobilien wird außerhalb des öffentlichen Marktes platziert. Diese diskrete Vorgehensweise gewährleistet maximale Vertraulichkeit für Eigentümer und eröffnet Investoren und Hotelbetreibern Zugang zu exklusiven Opportunitäten.

Ganzheitlicher Ansatz für Eigentümer, Investoren und Hotelbetreiber

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

– Strukturierung von Kauf- und Verkaufsprozessen

– Vermittlung geeigneter Hotelbetreiber

– Zugang zu institutionellen und privaten Investoren

– Beratung bei Repositionierungen und Transaktionsstrategien

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz stärkt Holger Ballwanz Immobilien seine Position als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Hotelimmobilienprojekte in der DACH-Region.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Hotelimmobilien spezialisierter Immobilienpartner mit Fokus auf die Vermittlung von großvolumigen Transaktionen sowie die Entwicklung individueller Betreiberlösungen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Investoren, Bestandshaltern und Hotelbetreibern zusammen und verfügt über ein etabliertes Netzwerk im europäischen Hotelmarkt.

Weitere Informationen zum Thema „Holger Ballwanz Immobilien: Off-Market-Hotelimmobilien-Transaktionen großer Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz“

www.ballwanz.immobilien

www.hotelmakler.com

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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