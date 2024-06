Outdoor Traum: Loungeset „Ibiza“

Entspannung in Bestform von A.B.C. Worldwide

Outdoor Lounges sind immer mehr im Kommen. Das neue Loungeset „Ibiza“ von A.B.C. Worldwide vereint dabei modernes Design, hochwertiges Material und Sitzkomfort zu einer traumhaften Sitzkombination, die sich geradezu für einen Cocktail nach Feierabend anbietet.

Das modular zusammengestellte Set besteht aus zwei Zweisitzern, die über ein Eckelement miteinander verbunden sind. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium in Anthrazit ist trotz seiner eleganten Optik robust und korrosionsbeständig. Die Polywood-Lattung auf den Oberseiten unterstreicht die exklusive Optik. Sie wirkt wie grau gestrichenes Holz, besteht aber aus wetterfestem, UV-beständigem Kunststoff. Einen reizvollen Kontrast bildet die Sitzpolster in edlem Beige. Die Kissen sind selbstverständlich auch wasser- und schmutzabweisend. Neben den Sitzflächen gibt es praktischerweise Ablagen für Snacks oder Getränke.

Die Sitzhöhe von 42 Zentimetern macht es auch älteren Gästen leicht, wieder aus den gemütlichen Lounge aufzustehen. Die Außenmaße der Lounge betragen etwa 240 x 240 Zentimeter. Passend dazu gibt es einen quadratischen Tisch mit einer Breite und Tiefe von je 76 Zentimetern. Alles in allem schafft das Loungeset „Ibiza“ eine stylische Atmosphäre auf jede Gastronomie-Terrasse. Ob Bar, Cafe, Restaurant oder Lounge – das Loungeset „Ibiza“ macht jede Terrasse zu einem Gästemagneten.

Bei den Möbeln der Marke Garden Emotions ist alles bis ins letzte Detail durchdacht, denn die Produktentwickler wissen, dass es im hektischen Gastronomie-Alltag auf pflegeleichte, langlebige Möbel ankommt. Nicht umsonst ist A.B.C. Worldwide seit Jahrzehnten in diesem Bereich so erfolgreich. www.abc-worldwide.de

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

