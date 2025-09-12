Perfektes Match: Espresso Tutorials & t4t bündeln SAP-Trainingskompetenzen

Mit einer Kombination aus digitaler Weiterbildung und prozessorientierten Schulungen bieten die Partnerunternehmen ein ganzheitliches Rundum-sorglos-Paket für SAP-Trainings.

Vier Geschäftsführer, 120 Jahre SAP-Erfahrung und guter Whiskey waren die Zutaten für ein intensives Brainstorming im Sommer dieses Jahres. Ergebnis ist ein Vertrag zur engen Partnerschaft zwischen den SAP-Weiterbildungsexperten trainers4training (t4t) und Espresso Tutorials.

„Unser Ziel ist es, SAP-Anwendern, Key-Usern und Beratern maximale Flexibilität und nachhaltige Lernerfolge zu ermöglichen“ formuliert Jörg Siebert, einer der Geschäftsführer von Espresso Tutorials. Hierzu wird die umfangreiche SAP-Lernplattform https://et.training durch themenaktuelle Experten-Sessions, flexible Online- und intensive Live-Trainings flankiert.

Espresso Tutorials steht seit rund 15 Jahren für ein einmaliges Konzept: SAP-Wissen serviert wie ein guter Espresso – prägnant, konzentriert und effektiv. T4t ergänzt diese Ausrichtung mit einem Vierteljahrhundert Erfahrung in SAP-Trainingsprojekten und mehr als 100.000 in individuellen Schulungen, Seminaren und Workshops begleiteten Menschen weltweit.

Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein Angebot, das digitale Lernmöglichkeiten mit individuell zugeschnittenen Experten-Trainings verbindet. Dies schafft Synergieeffekte, die es ermöglichen, Unternehmen wie Einzelpersonen passgenau und effizient in ihrem spezifischen SAP-Weiterbildungsbedarf zu unterstützen.

Sprechen Sie mit Vertretern beider Unternehmen auf dem

DSAG-Jahreskongress vom 16.-18.9. in Bremen (Halle 5, Stand B10)

und überzeugen Sie sich persönlich von den Vorteilen dieser SAP-Trainingsallianz.

Buchen Sie einen Termin vor Ort: Meetingkalender

Espresso Tutorials ist auf Weiterbildung im Thema SAP-Software spezialisiert: vom klassischen Printbuch über eine digitale, mehrsprachige Lernplattform bis hin zu Konferenzen und Trainings mit SAP-Experten – hier finden alle Lerntypen Ihr Lieblingsformat!

