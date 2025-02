Planforge ermöglicht Verfolgung des Produktreifegrads mit neuer Gate Management Option

Neues Release 25 bringt auch erste GenAI-gestützte Assistenzfunktionen und konfigurierbare Portfolio-Dashboards

Raaba-Grambach, Österreich – 13. Februar, 2025. Planforge hat heute Planforge 25 vorgestellt – die neueste Version der branchenführenden Project Work Management-Software. Ein Highlight von Release 25 ist die Gate-Management-Option (GMO). Dieses neue optionale Modul wurde speziell für das Tracking des Produktreifegrads in Entwicklungsprojekten entwickelt. Mit Version 25 liefert Planforge zudem die ersten GenAI-gestützten Assistenzfunktionen, wie bereits Ende letzten Jahres angekündigt. Darüber hinaus bietet die neue Version besser konfigurierbare Portfolio-Dashboards.

Gate-Management für Entwicklungsprojekte

Mit der Gate-Management-Option schlägt Planforge eine Brücke zwischen Entwicklungsprozessen und Projekten, indem die Lösung die Unterstützung für Prozess-Gates direkt in die Projektplanung integriert. Ein Prozess-Gate ist ein wesentlicher Entscheidungspunkt in einem Workflow zur Fortschrittsbewertung. Damit lässt sich prüfen, ob alle Kriterien erfüllt sind, bevor die nächste Phase starten kann. Die Definition der Gates findet auf der Ebene der individuellen Projektpipeline-Stufen statt. Projektmanager können dann diese Gates in Projektvorlagen und -plänen zusammen mit Fortschrittskriterien und Zielterminen verwenden.

Die Kriterien für Prozessgates basieren auf Arbeitspaketen (AP) und Ziel-Fortschrittsstufen pro AP. Damit kann der Reifegrad pro Kriterium automatisch auf Grundlage des tatsächlichen Fortschritts der Arbeitspakete abgeleitet werden. Der Reifegrad der Prozessgates errechnet sich wiederum basierend auf den Fortschrittsniveaus der Kriterien. Zudem können Zieltermine für Prozess-Gates automatisch überwacht werden, basierend auf den Ist- versus Plan-Endterminen der verknüpften Arbeitspakete.

„In der Technologie- und Automobilbranche ist das Gate-Management heute mit viel manueller Arbeit verbunden, da Projektpläne nicht mit Prozess-Gates integriert sind“, so Gerald Aquila, Gründer und CEO von Planforge. „Mit Planforge 25 mischen wir die Karten neu: Indem wir vorhandene Projektmanagement-Daten direkt für die Beobachtung und Steuerung von Prozess-Gates wiederverwenden, können wir nicht nur viele Arbeitsstunden einsparen, sondern auch die administrativen Kosten maßgeblich senken.“

Zusätzlich integriert Planforge nun einen einfachen, aber leistungsstarken Gate-Review-Prozess. Dieser erlaubt Go/No-Go-Entscheidungen, Gate-Revisionen und erforderliche Maßnahmen transparent nachzuverfolgen. So ermöglicht die Gate-Management-Option frühzeitige Warnungen und sorgt für mehr Transparenz sowie aussagekräftigere KPIs. Alle Gate-bezogenen Informationen werden übersichtlich in neuen dedizierten Ansichten zur Planung und Steuerung von Gates zusammengefasst — sowohl für Einzel- als auch für Multiprojekt-Betrachtungen.

Erste Assistenzfunktionen der GenAI-Initiative

Als Teil der umfassenden GenAI-Initiative von Planforge enthält die neue Version auch die ersten Assistenzfunktionen. So können Projektmanager das System beispielsweise um Vorschläge für SMART- (spezifische, messbare, erreichbare, realistische und termingebundene) Projektziele bitten, basierend auf der aktuellen Projektbeschreibung und zusätzlichen Metadaten, wie etwa verknüpften Ideen. Diese Funktionen sind kontextsensitiv, direkt in die Hauptbenutzeroberfläche eingebettet (in diesem Fall in den Projektauftrag) und arbeiten aktuell mit OpenAIs ChatGPT.

Konfigurierbare Portfoliodashboards

Nach der Einführung von benutzerdefinierten KPIs und anpassbaren KPI-Übersichten im letzten Jahr ermöglicht Planforge 25 nun zusätzlich die benutzerdefinierte Konfiguration von Portfoliodashboards. Ähnlich wie in der KPI-Ansicht können Benutzer die angezeigten Widgets pro Portfolio einfach mittels Drag & Drop anpassen.

Verfügbarkeit

Planforge ist für Teams mit bis zu vier Benutzern kostenfrei. Größere Teams können die Project Work Management-Software in einer kostenlosen Testversion 30 Tage lang ausprobieren. Für weitere Informationen oder, um zu den Ersten zu gehören, die die neue Gate-Management-Option testen, kontaktieren Sie bitte das Planforge-Vertriebsteam unter info@planforge.io.

Planforge ist ein führender Anbieter von hybrider Programm- und Portfoliomanagement-Software. Durch die Integration funktionsübergreifender Prozesse von Jira und Enterprise Agile Planning (SAFe) bis hin zu Ressourcenmanagement schließt die webbasierte PPM-Lösung die Lücken zwischen Informationssilos. Planforge ermöglicht Ihrer Organisation, sich schneller an veränderte Umgebungen anzupassen, Strategien in Taten umzusetzen und bessere wertorientierte Entscheidungen zu treffen.

