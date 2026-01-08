Planforge präsentiert neue Generation seines Projekt- und Ressourcenmanagements für Atlassian Jira

Version 26 liefert Multi-Projekt-Integration für Jira, verbessertes Ressourcenmanagement und eine engere Anbindung an Microsoft Teams.

Graz, Österreich – 8. Januar 2026. Planforge hat heute Version 26 seiner Enterprise-Plattform für Project Work Management vorgestellt. Die neue Version verbindet agiles Arbeiten in Atlassians Jira mit strategischer Planung und Ressourcensteuerung in Planforge auf völlig neue Weise.

Integriertes Jira-Management über mehrere Projekte hinweg

Im Zentrum des Releases steht die nächste Generation der Jira Connector Option (JCO), die nun erheblich mehr Flexibilität bietet. Teams können mehrere Jira-Projekte mit einem einzigen Planforge-Projekt verknüpfen. Dadurch bleiben Fortschritt, Kapazitäten und Prioritäten über große Programme und interdisziplinäre Initiativen hinweg konsistent ausgerichtet. Durch eine neue filterbasierte Konfiguration kann detailgenau gesteuert werden, welche Informationen zwischen beiden Systemen synchronisiert werden, was komplexe Integrationsszenarien vereinfacht.

„Planforge gehörte zu den ersten Projekt- und Portfoliomanagement-Lösungen mit einer vollständigen bidirektionalen Integration zu Jira – eine Integration, die heute in Unternehmen jeder Größe erfolgreich im Einsatz ist“, sagt Gerald Aquila, Gründer und CEO von Planforge. „Mit Version 26 heben wir diese Integration auf ein neues Level, sodass Enterprise-Teams ihre Arbeit über Systeme, Disziplinen und Standorte hinweg transparent orchestrieren können.“

Mehr zur Jira Connector Option (JCO) erfahren Sie auf der Planforge-Website.

Strukturiertes Ressourcenmanagement für hybride Teams

Eines der zentralen Alleinstellungsmerkmale von Planforge – Enterprise-Resource-Management – erfährt gleich eine Reihe von Verbesserungen in den Bereichen Planung, Erfassung und Controlling.

* Dynamische Personal-Kostentypen – spezifische Kostenarten pro Ressource definieren und zuweisen für mehr Kostentransparenz

* Zuweisungsansicht auf Projektebene – Auslastung auf Projektebene in Echtzeit überwachen

* Optimiertes Single-Sign-On (SSO) Auto-Assignment – schnelleres Onboarding neuer Nutzer

Diese Neuerungen schließen die Lücke zwischen agiler Ausführung in Jira und strukturiertem Ressourcenmanagement in Planforge.

Verbesserte Integration mit Microsoft Teams und SharePoint

Die erweiterte Teams Connector Option (TCO) verbessert die Zusammenarbeit über Projektgrenzen hinweg. Version 26 bietet:

* Abwesenheitssynchronisation – automatische Übernahme von Teams-Kalenderabwesenheiten als Ressourcen-Nichtverfügbarkeiten in Planforge

* Direkter SharePoint-Zugriff – Öffnen und Verwalten von SharePoint-Dateien direkt aus dem Planforge-Dokumentenbereich

Gemeinsam sorgen diese Funktionen dafür, dass Projektdaten, Ressourcen und Kommunikation zwischen Planforge und Microsoft 365 stets aktuell sind.

Plattformverbesserungen

Weitere Änderungen in Version 26 umfassen:

* Neue Workflows für Budget- und Baseline-Änderungsmanagement

* Vollständige SSO-Unterstützung für Planforge Cloud

* Diverse Usability- und Performance-Verbesserungen

Verfügbarkeit

Version 26 inklusive der erweiterten Jira Connector Option (JCO) und Teams Connector Option (TCO) ist ab sofort verfügbar. Unternehmen steht die Planforge Cloud unter www.planforge.io/de/free-version http://www.planforge.io/de/free-version kostenlos zum sofortigen Einstieg bereit. Für Tests der Jira- und Microsoft-Teams-Anbindung in Planforge Cloud wenden Sie sich bitte an das Vertriebsteam unter info@planforge.io.

Planforge ist ein führender Anbieter von hybrider Programm- und Portfoliomanagement-Software. Durch die Integration funktionsübergreifender Prozesse von Jira und Enterprise Agile Planning (SAFe) bis hin zu Ressourcenmanagement schließt die webbasierte PPM-Lösung die Lücken zwischen Informationssilos. Planforge ermöglicht Ihrer Organisation, sich schneller an veränderte Umgebungen anzupassen, Strategien in Taten umzusetzen und bessere wertorientierte Entscheidungen zu treffen.

