Portégé X30W-J: dynabook kündigt das weltweit leichteste 13,3 Zoll* Convertible mit Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation an

Der Portégé X30W-J von dynabook – das weltweit leichteste 13,3 Zoll* Convertible mit Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation

Neuss, 10. November 2020 – Heute kündigt die Dynabook Europe GmbH den Portégé X30W-J an – das weltweit leichteste 13,3 Zoll* (33,8 cm) Convertible mit Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation. Das 2-in-1 Gerät überzeugt mit einem geringen Gewicht von nur 989 Gramm und basiert auf der Intel® Evo™ Plattform. Entwickelt im Rahmen des Intel Innovationsprogramms „Project Athena“, ermöglicht das Convertible ein perfektes Nutzererlebnis. Mit hoher Leistung, langen Akkulaufzeiten und schnellen Reaktionsgeschwindigkeiten wird das neue Portégé-Modell selbst höchsten Ansprüchen gerecht. Der Portégé X30W-J bietet modernen und mobilen Business-Nutzern Tablet und Notebook in einem einzigen schlanken und leichten Gerät, inklusive Thunderbolt™ 4 und Wi-Fi 6. Das Convertible wird in Deutschland voraussichtlich ab Ende November 2020 zu einem Preis ab 1.800 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich sein.

Schnell und leistungsfähig

Das 2-in-1 Notebook ist mit den leistungsstarken 28W Varianten der 10nm Quad-Core i5 und i7 Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation ausgestattet. Darüber hinaus lässt sich der Arbeitsspeicher des Convertibles auf bis zu 32 GB – mit Zweikanal LPDDR4x-Speicher à 4.266 MHz – erweitern. Unterstützt durch eine ultraschnelle PCIe-SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB, steht einem erfolgreichen Arbeitstag nichts mehr im Weg. Für besonders datenintensive Anwendungen ist das Gerät auch mit der neuen Intel® Iris® Xe Grafik erhältlich, die exzellente Grafikleistung der nächsten Generation zur Verfügung stellt.

„Der Portégé X30W-J zeigt, wie die Kombination aus der Intel® Core™ Prozessortechnologie mit unserem Innovationsprogramm ‚Project Athena‘ und dem Fachwissen von dynabook ein dynamisches Business-Notebook der Extraklasse entstehen ließ“, sagte Josh Newmann, Vice President der Client Computing Group von Intel. „Mit den Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation und der Intel® Iris® Xe Grafik bieten wir der Industrie branchenführende und kompromisslose Leistung, die ambitionierte, mobile Entscheider heute verlangen.“

Allzeit bereit

Dank der extra langen Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden1 haben Nutzer Gewissheit, dass der Portégé X30W-J einsatzbereit bleibt, auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Mit der Schnellladefunktion lässt sich das Gerät innerhalb von 30 Minuten um bis zu 40 Prozent aufladen. Dank der Gesichtserkennung und eines Fingerabdrucksensors können Nutzer den Portégé X30W-J in weniger als einer Sekunde sicher entsperren. Die Instant On-Funktion minimiert die Boot-Zeit deutlich und das Gerät kann sofort hochfahren. Für spontane Notizen lässt sich das Notebook ganz bequem in ein Tablet umfunktionieren. In Verbindung mit dem Windows Ink-Arbeitsbereich und einem optionalen AES Stylus-Stift ist ein nahezu natürliches Schreiberlebnis – wie mit einem Stift auf Papier – möglich. Für maximalen Komfort ist die Tastatur während der Nutzung des Stiftes automatisch deaktiviert, um versehentliche Tastenschläge zu vermeiden.

„Die Einführung der neuen Intel® Evo™ Plattform ist ein bedeutender Meilenstein für die Industrie, um die hohen Anforderungen von Business-Nutzern zu erfüllen, und liefert die perfekte Basis für die Entwicklung neuer Geräteklassen.“, so Damian Jaume, Präsident der Dynabook Europe GmbH. „Der Portégé X30W-J bietet Anwendern alles, was sie für umfassende Produktivität und Kreativität im Geschäftsalltag benötigen – flexibel und ortsunabhängig.“

Perfekt für maximale Konnektivität

Das 2-in-1 Gerät geht hinsichtlich der Verbindungsvielfalt und der neuen „Mobile first“-Arbeitsweise keine Kompromisse ein. Für eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung sind die Modelle mit dem neuesten Intel® 802.11ax (WiFi-6) sowie Bluetooth® 5.1 Standard ausgestattet. Optional ist auch ein LTE-Modul für maximale Flexibilität verfügbar. Über zwei brandneue Thunderbolt™ 4-fähige USB Type-C™-Anschlüsse lassen sich gleichzeitig Daten übertragen sowie externe Geräte anschließen und aufladen. Darüber hinaus sind weitere Schnittstellen, wie ein HDMI®-Anschluss in Originalgröße, ein USB 3.1 Type-A-Port, eine 3,5mm-Audiobuchse und ein microSD-Kartensteckplatz als zusätzliche Speichererweiterung mit an Bord.

Auch für Videokonferenzen ist das Gerät bestens geeignet: Harman Kardon®-Lautsprecher, Dolby Atmos zur Klangverbesserung und rauschunterdrückende Doppelmikrofone bieten eine hohe Klangqualität. Die Webcam und eine weitere 8 MP Weitwinkel-Kamera inklusive Antireflexionsbeschichtung tragen ebenfalls einen essenziellen Teil zum perfekten Audio-/Video-Erlebnis bei.

Außerordentliches Design und Premium Qualität

Das Convertible wurde entwickelt, um den hohen Standards und Anforderungen des mobilen Arbeitens umfassend Rechnung zu tragen. Im neuen Design und einem Mystic Blue-Gehäuse mit schmalem vierseitigen Bildschirmrahmen sowie einem 360-Grad Scharnier, bietet der Portégé X30W-J Premium-Qualität hinsichtlich Optik und Haptik. Das matte Sharp IGZO FHD-Touchdisplay punktet mit einer Helligkeit von 460 NIT und niedrigem Stromverbrauch. Mit dem optionalen AES Stylus-Stift lässt sich flexibel und interaktiv agieren, während sich das Corning® Gorilla® Glas als besonders robust erweist. Die rahmenlose Tastatur inklusive Hintergrundbeleuchtung und die großen Tastenkappen von 16 mm x 15 mm sorgen für ein komfortables und ergonomisches Nutzererlebnis. Dazu trägt auch das Präzisions-TouchPad bei, das sich wie Glas anfühlt. Optional ist ein SecurePad™ mit Fingerabdruckleser erhältlich.

Das 17,9 mm hohe Business-Gerät mit Magnesium-Chassis wurde nach den strengen Richtlinien des Militärstandards MIL-STD-810G getestet und erweist sich als besonders robust. Das verbesserte Airflow-Kühlsystem von dynabook sowie die neu gestalteten Gummifüße sorgen für zusätzliche Kühlung und Stabilität.

Tresorähnliche Sicherheit

Der Portégé X30W-J reiht sich in das wachsende Portfolio der Secured-Core PCs von dynabook ein und erfüllt interne wie externe Sicherheitsstands von Unternehmen. Standardmäßig sind Nutzer durch die Kombination aus hauseigenem BIOS, Verschlüsselung und einer Authentifizierung über Gesichtserkennung und Fingerabdruck vor raffinierten Cyberkriminellen geschützt. Darüber hinaus ist eine Webcam-Abdeckung verfügbar. Ein Security Lock-Steckplatz sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Mit der Reliability Guarantee profitieren Unternehmen von einer hohen Investitionssicherheit: Sollte innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum beim Notebook ein Defekt auftreten, übernimmt dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten des Gerätes, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis.

