Proton Motor mit Wasserstoff-Brennstoffzellen in High-Tech-Vorreiterrolle

I Finanzergebnis 2019 veröffentlicht I Nominierung für Hydrogen Europe-Vorstandsposition I

Puchheim bei München, 30. Juni 2020 – Corona-Konjunkturpaket und “Nationale Wasserstoff-Strategie” – Deutschland fährt die Maßnahmen zur Dekarbonisierung im Rahmen der Lockerungen nach dem Lockdown hoch. Ziel ist die Sicherung der globalen Führungsrolle in der Wasserstoff-Technologie. Der bayerische Wasserstoff-Brennstoffzellen-Experte “Proton Motor Fuel Cell GmbH” ( www.proton-motor.de) fühlt sich weiter durch den Beschluss des Bundeskabinetts vom 10. Juni 2020 in emissionsfreier High-Tech-Vorreiterrolle “Made in Germany” bestärkt. Das am 23. Juni 2020 von der englischen börsennotierten Muttergesellschaft “Proton Motor Power Systems plc” veröffentlichte Finanzergebnis 2019 bestätigt den Kontext, dass Wasserstoff eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Energiewende hat. Proton Motor mit seinem visionären Chef Dr. Faiz Nahab setzt in seiner über 20-jährigen Firmengeschichte auf den Energieträger der Zukunft zur Erreichung der weltweiten Klimaziele. “Unsere Unternehmensentwicklung bietet die Chance, erneuerbare Energien mit nachhaltiger Industrie zu verbinden, um krisenfeste Jobs zu schaffen”, berichtet CEO Nahab perspektivisch und weist diesbezüglich auf den kürzlich eingeführten Beteiligungsmodus über Mitarbeiteraktien hin. Darüber hinaus befindet sich sein Branchenexperte für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie, Vertriebs- und Marketingdirektor Manfred Limbrunner (51), der in 2000 zu Proton Motor als Design- und Projekt-Ingenieur gekommen ist, im laufenden Bewerbungsverfahren um die Vorstandsposition bei der in Brüssel ansässigen “Hydrogen Europe”.

Auch während der Covid-19-Phase hat die operative deutsche Tochter neue Team-Mitglieder rekrutiert, um die Belegschaft auf aktuell 90 Angestellte zu vergrößern. Der Kurs der an der Londoner Börse notierten Holding-Aktie (Tickersymbol: PPS) reagierte seit aktuellem Dekadenstart auf die Potenzialwirkung für Wertschöpfung und Umsatzwachstum mit einer über 120-prozentigen Wertsteigerung. Bei ihren jüngsten stationären Großprojekten im Rekord-Auftaktquartal 2020 – mit 6,4 Millionen Euro Auftragseingang – wie die Auslieferung der Haupt-Komponente für das erste europäische Wasserstoff-Kraftwerk oder Produktion für eine geplante Wohnquartier-Energiezentrale punkten die Puchheimer mit Exzellenz für CO2-freie Stromerzeugung und Heizung. Im automotiven Bereich liegen neben der E-Trucks Europe-Beauftragung für E-Müllsammelfahrzeuge, die mit dem von Proton Motor entwickelten HyRange®-Antriebssystem ausgestattet werden, Folgebestellungen für maritime sowie Rail-Lösungen vor.

Die international tätige Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de) ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung Deutschlands Experte für Energielösungen mit Cleantech-Technologien und auf diesem Gebiet Spezialist für Brennstoffzellen. Proton Motor mit Sitz in Puchheim nahe München bietet komplette Brennstoffzellen- und Brennstoffzellen-Hybridsysteme aus eigener Fertigung – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Realisierung kundenspezifischer Lösungen. Der Fokus von Proton Motor liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Back-up-Power und Energiespeicherlösungen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base Anwendungen. Zum Einsatz können die Lösungen zudem im maritimen als auch im Rail-Bereich kommen. Das Produktportfolio umfasst Basis-Brennstoffzellen-Systeme, Standardkomplettsysteme und maßgefertigte Systeme. Im September 2019 wurde durch Inbetriebnahme der neuen automatisierten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fertigungsanlage die Serienproduktion gestartet

Proton Motor ist im stationären Bereich für Kunden aus den Bereichen IT, Telekommunikation, öffentliche Infrastruktur und Gesundheitswesen in Deutschland, Europa und dem Nahen Osten mit Stromversorgungslösungen für den Gleichstrom- und Wechselstrombedarf tätig. Neben der Stromversorgung bietet SPower auch Lösungen für Solarsysteme sowie eine neue Produktlinie für die Speicherung von Solarenergie. Die aktuell 75 Mitarbeiter große Proton Motor Fuel Cell GmbH unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der “Proton Power Systems PLC” ( www.protonpowersystems.com) mit Konzernsitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist das Unternehmen an der Londoner Börse notiert (Code: PPS).

Firmenkontakt

Proton Motor Fuel Cell GmbH

Leonie Würzner

Benzstraße 7

82178 Puchheim

+49 (89) 1276265-61

l.wuerzner@proton-motor.de

http://www.proton-motor.de

Pressekontakt

Proton Motor Fuel Cell GmbH

Ariane Günther

Benzstraße 7

82178 Puchheim

+49 / 89 / 127 62 65-96

a.guenther@proton-motor.de

http://www.proton-motor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.