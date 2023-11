Reinigungsfirma Office & Home Management GmbH expandiert: 17. Standort in Heidenheim eröffnet

Zuverlässigkeit, Flexibilität und Fixpreise: Firmengründer Charlotte Koller und Max Weiß etablieren neue Marke in der Reinigungsbranche

Bad Tölz/Heidenheim, 22. November 2023. Charlotte Koller (24) und Max Weiß (23), die beiden Gründer der professionellen Reinigungsfirma Office & Home Management GmbH, mischen mit ihrem deutschlandweiten Service- und Lizenzkonzept die Reinigungsbranche auf. Vom bayerischen Bad Tölz aus, haben sie ihr Reinigungsunternehmen innerhalb eines Jahres zu einem beachtlichen Erfolg geführt. Dieser setzt sich mit der Eröffnung des 17. Standortes in Heidenheim in Baden-Württemberg fort.

„Ich freue mich riesig über den neuen Standort. Er bestätigt einmal mehr, dass unsere Idee aufgeht, neue Akzente in der Reinigungsbranche zu setzen, die nicht immer den besten Ruf genießt. Unser Unternehmen ist bereits eine neue Marke in der Branche“, sagt Gründerin Charlotte Koller. Das Unternehmen, das 2020 in Bad Tölz gegründet wurde, hat sich rasch auf Gewerbekunden fokussiert und überzeugt durch seine Zuverlässigkeit, Qualität und Beständigkeit.

Im Fokus des Reinigungskonzeptes:

Pünktlichkeit, Qualität, Flexibilität und transparente Preise

Reinigungsunternehmen der Office & Home Management GmbH gibt es mittlerweile deutschlandweit, von Lübeck und Hannover im Norden über Kassel und Offenburg bis Thiersheim und Bad Tölz im Süden. Jeder Standort wird von einem Lizenznehmer betrieben, der das Konzept der Office & Home Management GmbH vor Ort umsetzt. Die beiden Jungunternehmer Charlotte Koller und Max Weiß haben sich zum Ziel gesetzt, mit ihrem Konzept das zu verbessern, was vielen Reinigungsdiensten gerade im Gewerbebereich fehlt: Pünktlichkeit, Hygiene, detaillierte Absprachen, Verfügbarkeit und Flexibilität – auch an den Wochenenden, ständige Erreichbarkeit und vor allem ein fester, professioneller Mitarbeiterstamm. Zudem haben sie ein transparentes, verständliches Preismodell entwickelt, in dem die Stundenzahl und der Fixpreis von Anfang an klar kommuniziert wird. Dadurch wissen die Kunden, worauf sie sich preislich einstellen müssen. Außerdem ist es für uns selbstverständlich, uns an die Kundenbedürfnisse anzupassen. „Wir möchten unseren Kunden Sicherheit und Vertrauen geben. Sie sollen sich um nichts mehr kümmern müssen, was mit Reinigung zu tun hat“, sagt Max Weiß.

Neun Lizenzen in drei Tagen verkauft:

Lizenzvergabe ist ein Sprungbrett in die Selbstständigkeit für junge Unternehmer

Die Lizenzvergabe von Office & Home Management war von Anfang an ein voller Erfolg. Neun Lizenzen wurden in den ersten drei Tagen verkauft, als das Projekt im August 2022 startete. Danach schalteten Koller und Weiß einen Gang zurück, um den Aufbau der neuen Standorte intensiv zu begleiten. Seither wächst das Unternehmen kontinuierlich. Max Weiß: „Für junge Menschen ist die Lizenzvergabe eine gute Chance, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Viele wollen sich beruflich neu orientieren, wissen aber oft nicht, wie sie anfangen sollen. Durch die Begleitung der Office & Home Management bei der Standortgründung fühlen sie sich ermutigt, loszulegen.“

35-jähriger Quereinsteiger startet eigene Reinigungsfirma in Heidenheim

So erging es auch dem 35-jährigen neuen Lizenznehmer in Heidenheim. „Er war bisher fest angestellt und macht sich jetzt als Quereinsteiger in der Reinigungsbranche selbstständig“, erklärt Charlotte Koller. Interessierte Lizenznehmer müssen sich bei Office & Home Management bewerben. Den Standort für die eigene Reinigungsfirma können sie frei wählen. Ein Mitarbeiterteam und einen Kundenstamm bauen sie sich selbst auf. Beraten werden sie dabei von Charlotte Koller und Max Weiß. „Es macht Spaß, unseren Erfolg zu teilen“, sagt die Firmengründerin.

Erfolgsgeschichte aus Bad Tölz expandiert mit Online-Coaching und Social-Media-Marketing

Der Erfolg ihres eigenen Reinigungsunternehmens in Bad Tölz brachte die beiden Firmengründer auf die Idee, ihr Erfolgskonzept als Lizenz zu verkaufen. Neue Lizenznehmer wie jener aus Heidenheim, lernen in einem mehrwöchigen Online-Coaching alles über Unternehmensaufbau, Eigenmarketing, Kunden- und Mitarbeitergewinnung, Objektanalyse, Preisgestaltung und Qualitätskontrolle. Auch der Umgang mit professionellen Spezialreinigungsprodukten und deren Anwendung in verschiedenen Praxisbereichen wird geschult. „In einem Online-Handbuch haben wir alle Abläufe und Regeln festgehalten, es ist das Herzstück eines jeden Standortes“, sagt Charlotte Koller. Professionelles Social-Media-Marketing für jeden Standort ist inklusive. Denn Max Weiß ist auch Gründer und Inhaber der Online-Unternehmensberatung WEISS Consulting & Marketing GmbH, die sich auf Social-Media-Marketing spezialisiert hat. Das Unternehmen, das Max Weiß mit 18 Jahren gegründet hat, macht heute einen Millionenumsatz.

Weiterführende Informationen:

https://officehomemanagement.de

Das Reinigungsunternehmen Office & Home Management GmbH wurde 2020 von Max Weiß und Charlotte Koller in Bad Tölz gegründet. Seit August 2022 vergibt das Unternehmen Lizenzen für Fachkräfte sowie Quereinsteiger und mehrwöchige Online-Coachings zu Unternehmensaufbau, Eigenmarketing, Neukunden- und Mitarbeitergewinnung, Analyse und Pricing oder Qualitätskontrolle. Darüber hinaus erlernen die Lizenznehmer den Umgang mit Profi-Reinigungsprodukten und deren Anwendung in den verschiedenen Praxisbereichen.

Alle aktuell 17 Standorte bieten individuelle Leistungen unter anderem in den Bereichen Unterhaltsreinigung, Baugrob-, Bauzwischen-, Baufein- und Bauschlussreinigung, Glas- und Fassadenreinigung sowie Grundreinigung. Die Angebote sind speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlicher Gewerbekunden und Privathaushalte ausgerichtet. Dabei wartet das Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen beispielsweise für Praxen, Fitnessstudios, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Hotels, Restaurants, Kanzleien, Büros, Banken und Lagerstätten auf. Im Fokus stehen hierbei Qualität, Service und Hygiene. Zu den USP des Unternehmens gehören maßgeschneiderte Objektanalysen, darauf basierende Festpreise, geschultes, fest angestelltes Personal, feste Teams, konstante Qualität und ein systematisches Reklamationsmanagement.

