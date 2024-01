Resiliente Lieferkette mit der AMSYS LCM Client Software

Ihre Lieferketten widerstandsfähig mit der AMSYS LCM Client Software abgesichert – Obsoleszenzmanagement und Abkündigungsmanagement ebenso inklusive

Resilienz in Ihrer Lieferkette mit der AMSYS LCM Client Software sicherstellen!

In der schnelllebigen Welt der elektronischen Komponenten, wo Innovation rasch voranschreitet und Veränderung ständig präsent ist, ist eine resiliente Lieferkette nicht nur ein Vorteil – sie ist der Eckpfeiler des Erfolgs. Wir freuen uns, zu teilen, wie AMSYS als Softwareanbieter die Führung mit seiner Life Cycle Management (LCM) Client Anwendung übernimmt. Lassen Sie uns erkunden, warum Resilienz das Spiel verändert und wie AMSYS die Landschaft transformiert.

Unvorhersehbarkeit bei elektronischen Komponenten: Die Resilienz-Notwendigkeit:

Die elektronische Komponentenindustrie steht für Innovation, aber sie kämpft auch mit den Herausforderungen schneller Obsoleszenz. Eine resiliente Lieferkette ist nicht nur ein strategischer Vorteil; sie ist die Lebensader, die operative Kontinuität sicherstellt, Risiken minimiert und Unternehmen positioniert, um inmitten von Branchendynamiken zu gedeihen.

Datengetriebene Einblicke: Obsoleszenz antizipieren, Chancen nutzen: Hier kommt die AMSYS LCM Client Anwendung ins Spiel – ein unschätzbares Werkzeug, das einen umfassenden Blick auf die Lebenszyklen elektronischer Komponenten bietet. Mit den präzisen Lebenszyklusprognosen von SiliconExpert und den integrierten internen und anpassbaren Auswirkungsbewertungen vom AMSYS LCM Client können Organisationen Obsoleszenzrisiken antizipieren und mögliche Störungen in strategische Vorteile verwandeln. Es geht um datengetriebene Entscheidungsfindung in einer Welt, in der das Vorangehen unverzichtbar ist.

Lieferzeit-Alarm: Zeitliche Sensibilität präzise bewältigen:

Zeitsensibilität ist ein entscheidender Faktor in der elektronischen Komponentenindustrie. Die AMSYS LCM Client Anwendung führt Lieferzeit-Benachrichtigungen ein und gibt Organisationen rechtzeitig bescheid über mögliche Verzögerungen oder Engpässe. Diese präzise Zeiteinstellung ermöglicht es Unternehmen, schnell zu handeln, alternative Quellen zu sichern und den reibungslosen Fluss elektronischer Komponenten aufrechtzuerhalten.

Mögliche Ersatzteile: Ein reibungsloser Übergang inmitten des Wandels: Obsoleszenz bedeuten oft die Herausforderung, geeignete Ersatzteile schnell zu finden. Die AMSYS LCM Client Anwendung identifiziert nicht nur obsolete Komponenten; sie bietet datenbasierte Einblicke in mögliche Ersatzteile. Dies gewährleistet einen reibungslosen Übergang, minimiert Ausfallzeiten und optimiert die operative Effizienz für Hersteller und Betreiber in einer Branche, in der Agilität entscheidend ist.

Workflow-Management-System: Effizient zusammenarbeiten, effektiv reagieren: Zusammenarbeit ist der Herzschlag der Resilienz. Die AMSYS LCM Client Anwendung integriert ein robustes Workflow Management System und erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen. Vom Identifizieren von Obsoleszenzrisiken bis zur Umsetzung strategischer Lösungen stellt das System eine agile und effiziente Reaktion auf Branchenherausforderungen sicher.

AMSYS: Ihr strategischer Partner für die Resilienz von elektronischen Komponenten Lieferketten:

Mehr als nur ein Softwareanbieter ist AMSYS ein strategischer Partner. Die LCM Client Anwendung ist nicht nur ein Werkzeug; sie ist ein Weg zur Stärkung Ihrer Lieferkette, um sicherzustellen, dass sie nicht nur Störungen standhält, sondern gestärkt und widerstandsfähiger hervorgeht. Lassen Sie uns in Verbindung treten und erkunden, wie AMSYS Ihre Organisation befähigen kann, in der dynamischen Welt elektronischer Komponenten erfolgreich zu sein.

Die AMSYS GmbH ( https://www.am-sys.com) mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt, implementiert und digitalisiert seit 2014 anwendbare Lösungen, Prozesse und Applikationen für perfektes Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Highlight ist der Life Cycle Management (LCM) Client, ein individualisierbares Tool, smartPCN, VDMA 24903 und IEC 62402-konform ( https://lcm-client.com).

AMSYS ist offizieller Businesspartner der COGD (Component Obsolescence Group Deutschland e.V.), „Endorsed Trainer“ des IIOM (International Institute of Obsolescence Management), Deutscher Sprecher für Normenüberarbeitung in Zuverlässigkeitsthemen der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission), leitet Arbeitsgruppen beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Mitverfasser von Einheitsblättern des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), Partner des Institutes of Process Excellence, Co-Autor des Fachbuchs „Strategies to the Prediction, Mitigation and Management of Product Obsolescence“ und zudem Entwickler & Hoster vom größten Austauschportal von Verkehrsbetrieben in Europa ( https://www.obsolescence-management.net).

Kontakt

AMSYS GmbH

Björn Bartels

ABC-Strasse 19

22880 Wedel

+49 (0) 4103 92 853 60



https://lcm-client.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.