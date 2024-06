Schweizer Edelmetallhändler SOLIT geht strategische Partnerschaft mit globalem Family-Office-Netzwerk Campden Wealth ein

Tägerwilen, 24. Juni 2024 – Die SOLIT Gruppe freut sich, eine neue strategische Partnerschaft bekanntzugeben. Seit dem 1. Mai 2024 nutzen die Mitglieder von Campden Wealth im europäischen Markt exklusiv die umfassende Beratung und die spezialisierten Dienstleistungen der SOLIT Gruppe. Frank Schulze (Schweiz) und Oliver Wilhelm (Deutschland) verantworten gemeinsam diesen Bereich als Global Head Advisory & Individual Solutions bei SOLIT.

Diese Partnerschaft vereint zwei Welten: Die Expertise der SOLIT Gruppe, mit ihrem umfassenden Lösungsportfolio für Edelmetallanlagen und Lagerkonzepte, und Campden Wealth, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen für wohlhabende Familien und Family Offices weltweit. „Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen und erstklassige Beratung zu bieten, die weit über den Edelmetallkauf hinausgehen, und auf Risikomanagement sowie Asset-Protection ausgerichtet sind“, erläutert Oliver Wilhelm.

„Wir haben in den Gesprächen mit Family Offices festgestellt, das Gold ein wichtiges Thema ist. Vernachlässigt wurden jedoch in der Vergangenheit Fragen nach einer hochsicheren Lagerung, der Versicherung, der Stückelung, aber auch des Handels und der Logistik. Spätestens hierbei werden wir als Experten an den Tisch geholt und bieten Lösungskonzepte aus einer Hand“, führt Frank Schulze aus.

„Unser Family-Office-Netzwerk besteht aus 2000 Mitgliedern aus 39 Ländern. Ihnen bieten wir hochkarätige Weiterbildung, Studien wie die „Family Office Reports“ sowie Dienstleistungen und Beratungen. Die Partnerschaft mit SOLIT ist ein bedeutender Schritt. Hiermit bieten wir gemäß unserem best-in-class-Ansatz nun auch im Bereich der Edelmetalle unseren Mitgliedern einen herausragenden Partner“, freut sich Kevin Grant, Executive Director von Campden Wealth.

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

