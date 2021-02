Shopping im Live-Stream mit solisho – Digitale Shopping-Lösung für Einzelhändler

Online-Shopping trifft auf Live-Video. Das Hamburger Innovationsunternehmen Millennium Technology GmbH bietet mit solisho (Social Live Stream Shopping) interessierten Händlern ab sofort die Möglichkeit, ihre Kunden dort zu erreichen, wo sie aufgrund der corona-bedingten Situation gerade sind: online.

Mit solisho können Einzelhändler jetzt damit ansprechende Live-Shows in der eigenen Online-Shop-Umgebung übertragen – effizient und benutzerfreundlich. Zuschauer treten dem Programm bei, indem sie nur auf einen Link klicken. Eine separate App muss nicht installiert werden.

Die in der Live-Sendung präsentierten Produkte werden unterhalb des Streams eingeblendet. Per Klick auf diese erfolgt die Weiterleitung auf die jeweilige Produktseite, die aus dem Online-Shop gespiegelt wird. Dort kann die gewünschte Variante ausgewählt und dann in den Online-Warenkorb gelegt werden. Der Kunde schließt so seinen Kauf, wie gewohnt, im Online-Shop ab. Fragen und Kommentare zu den Produkten lassen sich zudem jederzeit über den im Live-Stream eingebetteten Live-Chat zur direkten Kommunikation mit dem Händler online eingeben.

Höheren Marketing-Mehrwert und mehr Abverkäufe erzielen

Um die Reichweite zu vergrößern können Einzelhändler ihre Live-Übertragungen beispielsweise in Kooperation mit Bloggern bewerben, die für ihre Zielkunden von hoher Relevanz sind. Ebenso kann die Aufzeichnung des Programms später als Video-Content im Online-Shop, z.B. als Produkt-Erklärung, und in den sozialen Medien weiterverwendet werden.

“Mit solisho möchten wir insbesondere kleineren Händlern die Möglichkeit bieten, ihre Produkte attraktiver zu bewerben wie auch ihre Kunden live zu beraten. Ein eigener Onlineshop ist von Vorteil aber kein Muss”, so Jasmin Wollesen, Gründerin der Millennium Technology GmbH. “Unser Ziel ist es, dem Markt ein bezahlbares und benutzerfreundliches Tool anzubieten sowie Live-Stream-Shopping in Deutschland stärker als bisher zu etablieren – Asien ist hier bereits deutlich weiter.”

Interessierte Unternehmen können sich ab sofort unter https://www.solisho.com ein Early-Bird-Ticket sichern.

Ob neue Formate für den Entertainment-Markt, der Aufbau einer unabhängigen AR-Plattform oder ein innovatives Social-Live-Shopping-Tool: Die Millennium Technology Services und Dienste überzeugen durch ihre direkte Effizienz und hohe Benutzerfreundlichkeit.

