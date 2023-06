Sichler Haushaltsgeräte Mobile Split-Klimaanlage

Für Heim, Camper & Co.: Kühle einfach durchs Fenster, ohne Lärm-Belästigung

– Vorverbunden zur direkten Verwendung an Fenstern – ohne Wanddurchführung

– Kühlt oder entfeuchtet Räume bis 20 m² effizienter als mobile Klimaanlage

– Besonders leise dank Kompressor-Betrieb an der Außenwand

– Komfort-Extras, wie z.B. Sprachsteuerung, Nachtmodus und Ventilator-Funktion

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Steuerung, Timer und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Perfekte Innenraum-Temperatur ohne Lärm-Belästigung: Denn die Kompressor-Einheit der mobilen Split-Klimaanlage mit WLAN und App-Steuerung bringt man dort an, wo man sie nicht hört! Dank beweglicher Schläuche zwischen Innen- und Außeneinheit ist man dabei besonders flexibel. So lässt sich die Klimaanlage von Sichler Haushaltsgeräte nicht nur zu Hause, sondern auch im Camper, Wohnwagen oder der Gartenhütte nutzen!

Bringt einen angenehm durch den Sommer: Der Wohnraum lässt sich im Sommer mit bis zu 16 °C kühler Luft schnell herunterkühlen. Split-Klimaanlagen sind dabei wesentlich effizienter als z.B. mobile Klimaanlagen. Dank Entfeuchter-Funktion sorgt man gleichzeitig für die richtige Luftfeuchtigkeit.

Mit Komfort-Funktionen: Die gewünschte Temperatur lässt sich aufs Grad genau einstellen. Per Ein- und Ausschalt-Timer programmiert man die Anlage so, dass einen z.B. beim Nachhausekommen das ideale Raumklima erwartet. Und möchte man nur von einer leichten Brise umweht werden, schaltet man einfach auf die Ventilatorstufe.

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten – auch weltweit: Auf dem Weg nach Hause kann man schon die Klimaanlage einschalten und die Temperatur festlegen, die einen zu Hause erwarten soll. Oder man lässt sie auch automatisch je nach Außen-Temperatur ein- und ausschalten.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Einstellbare Kühl-Temperatur: 16 – 30 °C

– Energieeffizienzklasse A (EER 2,62), 5.000 BTU/h

– Für Raumgrößen bis 20 m² / 50 m³

– Programm- und Temperaturwahl direkt am Gerät

– Komfort-Extras: Nachtmodus, Schwing- und Ventilator-Funktion, Ausschalt-Timer

– LED-Anzeige im Bedienpanel für gewähltes Programm und eingestellte Temperatur

– Selbst-evaporierendes System: kondensiertes Wasser kühlt den Kondensator

– Raumluft-Entfeuchtung: bis zu 12 l/Tag

– Maximaler Luftdurchsatz: 280 m³/Stunde

– Maximale Luftgeschwindigkeit: 14 m/Sek.

– Kühlmittel und -menge: R290, 130 g

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Klimaanlage per Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Anlage bei hoher Außentemperatur u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– 5 flexible Schläuche zwischen Außen- und Innen-Einheit, Länge: 50 cm, Ø: je 10 mm

– Lautstärke im Betrieb: 63 dB(A), im Schlaf-Modus: 44 dB

– Maximale Kühlleistung: 1.465 Watt

– Leistungsaufnahme im Kühl-Betrieb: 560 Watt, Stand-by: 2 Watt (mit aktivem WLAN)

– Stromversorgung: 230 Volt AC, 50 Hz

– Maße Inneneinheit: 44 x 31,3 x 17,1 cm, Außeneinheit: 44 x 35 x 20,5 cm, Gewicht: 19,5 kg

– 2-teilige Klimaanlage inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402750

Hinweis: Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3-mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf 100 Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen!

Preis: 689,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7202-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-ZX7202-3033.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/FFcRAAYqzmAE4as

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.