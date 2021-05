skywalk allgäu – Ein Radler für die Radler

Am 03.06.2021 ist “Europäischer Tag des Fahrrads”. +++ Der skywalk allgäu belohnt alle Besucher, welche die Anfahrt zum Parkgelände an diesem Tag mit einem Fahrrad bewältigen. +++ Mit der Aktion möchte der Naturerlebnispark auf die Bedeutung der Themen “Umweltfreundlichkeit” und “Gesundheit” hinweisen.

Das Fahrrad gilt gemeinhin als umweltfreundlichstes und gleichzeitig gesündestes Fortbewegungsmittel unserer Zeit. Genau darauf soll der “Europäische Tag des Fahrrads” hinweisen. Der Gedenk- und Aktionstag wird seit 1998 jährlich am 3. Juni in mehreren europäischen Ländern begangen.

Umweltfreundlichkeit und Gesundheit – diese beiden Aspekte spielen auch in der Wertewelt des skywalk allgäu eine große Rolle. Aus diesem Grund plant der Naturerlebnispark am 3. Juni eine ganz besondere Aktion: Jeder Gast, der den skywalk allgäu an diesem Tag mit dem Fahrrad besucht, erhält ein Getränk gratis.

“Mit dem Fahrrad hier hoch nach Oberschwenden zu kommen ist schon eine Leistung. Das weiß ich aus eigener Erfahrung”, meint Betriebsleiter Alexander Unold. “Da ist es nur fair, wenn dieser Aufwand einmal im Jahr belohnt wird. Deshalb haben wir uns die Aktion “Ein Radler für die Radler” ausgedacht.” Selbstverständlich können alle fahrradfahrenden Gäste auch eine alkoholfreie Alternative wählen, nämlich eine Apfelschorle. Wer in den Genuss so einer erfrischenden Belohnung kommen möchte, muss an der Kasse lediglich einen entsprechenden Hinweis auf sein Fortbewegungsmittel vorzeigen (z.B. einen Fahrradhelm, die angelegte Fahrradkleidung, etc.) und erhält daraufhin einen Getränkegutschein. Dieser kann an in der Gastronomie eingelöst werden.

Ob mit oder ohne Fahrrad – der skywalk allgäu freut sich auf alle Besucher und ist am Europäischen Tag des Fahrrads regulär von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Für einen unbeschwerten Ausflug sind die Rahmenbedingungen auf dem Gelände ideal: Der überwiegend barrierefreie Naturerlebnispark ist weitläufig und verfügt über breit ausgebaute Wege (Baumwipfelpfad inklusive). Alle Attraktionen befinden sich an der frischen Luft und es kommt ein umfassendes Hygienekonzept zum Einsatz. Zudem bleibt die Gesamtzahl an Besuchern pro Tag begrenzt. Der Eintritt in den Naturerlebnispark ist ausschließlich mit einem Online-Ticket möglich. Aus diesem Grund wird zu einer frühzeitigen Buchung am Wunschbesuchstag geraten. Bitte beachten Sie bei einem Besuch die aktuell geltenden Inzidenzregelungen.

Weitere Informationen unter https://www.skywalk-allgaeu.de

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

