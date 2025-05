So bleibt Naturstein im Außenbereich dauerhaft schadensfrei

Gutjahr: 20 Jahre AquaDrain EK

Bickenbach/Bergstraße, 12. Mai 2025. Vor 20 Jahren revolutionierte Gutjahr mit AquaDrain EK die Natursteinverlegung im Außenbereich. Denn der schöne Anblick der hochwertigen Beläge war früher oft nur von kurzer Dauer: Feuchteflecken, Ausblühungen und Frostschäden ließen den Belag schnell unansehnlich werden. Inzwischen sorgt die Kombination aus Drainmörtel und spezieller Flächendrainage für die optimale Entwässerung – auch in besonderen Bauwerken.

Ob exklusives Luxushotel in Bayern, hochmoderne Bibliothek in Amsterdam oder futuristisches Hafenterminal auf Norderney: Sie alle setzen auf beeindruckende Architektur und auf Natursteinbeläge im Außenbereich. „Die Herausforderungen waren jedoch bei allen diesen Objekten groß“, erinnert sich Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. „Und am Ende vertrauten alle auf das durchdachte Drainagesystem AquaDrain EK.“ Denn damit bleiben Natursteinflächen langfristig ästhetisch, widerstandsfähig und sicher.

Schloss Elmau: starke Temperaturschwankungen

Wie beispielsweise beim 1914 erbauten Schloss Elmau: Nach einem Brand wurde es in ein großzügiges Luxusresort umgewandelt. Das Ambiente ist hochwertig, modern und international – und gleichzeitig naturverbunden und komfortabel. Denn Eigentümer Dietmar Müller-Elmau legte großen Wert auf hochwertige und natürliche Materialien. Dazu gehörte auch der Belag von Balkonen und Terrassen: Hier wurden 650 Quadratmeter brasilianischer Quarzit verlegt. Problematisch sind jedoch die extremen Witterungsbedingungen auf 1.000 Meter Höhe mit starken Temperaturschwankungen, Regen und Frost. Denn darauf reagiert Naturstein sehr stark. Ein optimaler Feuchteschutz für den Belag auf den Terrassen und Balkonen war erforderlich. Deshalb fiel die Entscheidung auf die Entwässerung mit AquaDrain EK. Denn mit der kapillarpassiven Drainagematte unter dem Drainmörtel verbessert sich das Wasserableitvermögen um das bis zu 150fache.

Im Juli 2007 öffnete Schloss Elmau als „Cultural Hideaway & Luxury Spas“. Und 2015 kam ein Neubau hinzu: das Schloss Elmau Retreat. Der Bauherr vertraute hierbei wieder auf AquaDrain EK – weil die Außenflächen aus dem ersten Bauabschnitt dank der Flächendrainage immer noch wie neu aussahen. So konnten sich schon die Teilnehmer des G7-Gipfels 2015 am eleganten Anblick erfreuen. Und das gilt ebenso für die heutigen Gäste.

AquaDrain EK – unverzichtbar für schadensfreie Natursteinbeläge

Schäden an Natursteinbelägen waren früher unvermeidlich. Denn die empfohlene Verlegung in Drainmörtel allein reichte zur Wasserableitung nicht aus. Seit 20 Jahren sorgt nun das Drainagesystem AquaDrain EK für dauerhaft schöne Außenbereiche.

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Natursteinen auf Drainmörtel. Sie stelzt den Belag komplett auf. So bilden die Drainkanäle einen definierten Hohlraum von über 90 Prozent. „So kann Wasser schnell und effektiv abfließen – und zwar deutlich schneller als bei Konstruktionen mit Drainmörtel ohne Drainagematte“, erklärt Johann. Die Hinterlüftung sorgt zudem dafür, dass die gesamte Konstruktion schneller abtrocknet. Ein weiterer Vorteil: Das spezielle Gittergewebe mit geprüftem Langzeittauglichkeitsnachweis bleibt dauerhaft wasserdurchlässig, das heißt, es setzt sich nicht durch die löslichen Kalke im Drainmörtel zu.

Openbare Bibliotheek Amsterdam: empfindlicher Muschelkalk

Die Vorteile hat auch Architekt Jo Coenen für sich entdeckt. Bei der Openbare Bibliotheek Amsterdam kombinierte er transparente Gestaltung mit einem Baukörper aus Muschelkalk. Auch die herrschaftliche Treppe und das um über zwei Meter erhöhte Eingangsplateau wurden mit Muschelkalk belegt. Das Material war gezielt ausgewählt: Naturstein passt durch die grau-braune Farbe zu Beton und zu Holz und hat eine lange Tradition bei öffentlichen Gebäuden in Europa. Der Muschelkalk erzielt zudem eine elegante Optik und unterstreicht die Dauerhaftigkeit der Architektur. Denn für den Architekt wertet Naturstein das Gebäude auch dann noch auf, wenn er altert. Nur Schäden durch Wasser, Eis und Schnee sollte es keine geben.

Die Herausforderung: Muschelkalk ist stark feuchteempfindlich – eine konventionelle Mörtelverlegung hätte schnell zu unschönen Flecken und Schäden geführt. Um das zu verhindern, wurde auf 500 m² Außenfläche die kapillarpassive Flächendrainage AquaDrain EK verlegt. Das durch die Fugen eindringende Wasser wird so schnell nach außen geleitet, Schäden werden verhindert – und das dauerhaft.

Hafenterminal Norderney: stark frequentierte Wege

Mit 2,5 Millionen Passagieren jährlich ist das Terminal auf Norderney ein stark frequentierter Knotenpunkt. Das Gebäude besticht durch seine futuristische Optik. Glasfronten und Lichtkegel lockern die Architektur auf und bringen gleichzeitig viel Tageslicht nach innen.

Highlight des Terminals ist die außergewöhnliche Dachkonstruktion, die an eine Sanddüne erinnert. Über einen Rundweg, den Skywalk, gelangen Besucher zur Aussichtsterrasse und ins Cafe. Zum Teil führt der Weg außen unterhalb des ausladenden Daches entlang und auf Brückenkonstruktionen über die Köpfe der Wartenden hinweg. Dazu sollten ursprünglich Granitplatten lose auf Stelzlager verlegt werden. Doch die Wege sind einem hohen Publikumsverkehr ausgesetzt. Dazu kommen Scherbewegungen durch Rollstühle an den barrierefreien Übergängen. Dafür war die lose Verlegung zu unsicher. Für den sicheren Aufbau wurde die Flächendrainage AquaDrain EK plus Drainmörtel gewählt. So konnten die Natursteinplatten fest verlegt werden und sorgen seitdem für einen sicheren Tritt.

Das neue Terminal ist seit Oktober 2018 fertiggestellt – und zu einem echten Blickfang geworden. Die Aussichtsterrasse ist inzwischen der neue Anziehungspunkt auf Norderney. Dank AquaDrain EK bleibt sie auf Dauer schön und sicher.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

