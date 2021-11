Sparkassen DirektVersicherung: Erneut Preissieger und Service-Champion

S-Direkt erhält zum dritten Mal in Folge Prädikat “Gold” für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller Direktversicherer / Auch der Kundenservice erreicht in einer weiteren Studie den “Gold”-Status und den Titel “Service-Champion”

Düsseldorf, Oktober 2021. Sparpreise, Service und Sicherheit – das ist das 3-S-Konzept der Sparkassen DirektVersicherung AG (S-Direkt). Dass das keine leeren Worte sind, zeigt sich anhand der neuesten Auszeichnungen. Nach 2019 und 2020 kann sich die S-Direkt bei einer Focus-Money-Analyse zum dritten Mal in Folge das Siegel “Preissieger” sichern und wurde außerdem von der WELT als Service-Champion bei den Direktversicherern ausgezeichnet. “Wir freuen uns sehr, dass die unabhängigen Studien gerade die wichtigsten Aspekte unserer Unternehmensphilosophie untersucht und für auszeichnungswürdig erachtet haben. Unser Team leistet sehr gute Arbeit”, freut sich Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt. “Ein guter Kundenservice und faire Preise geben meist den Ausschlag, sich für eine Kfz-Versicherung zu entscheiden.”

Preissieger. Seit vielen Jahren untersucht das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money und DEUTSCHLAND TEST Qualität und Preiswürdigkeit von etwa 20.000 Marken und Unternehmen. Dazu werden 438 Millionen Online-Quellen und 20.000 Suchen im Rahmen eines sogenannten “Social Listenings” ausgewertet. Die User-Urteile werden anhand bestimmter Suchbegriffe gefiltert und in einem zweiten Schritt kategorisiert. Berücksichtigt wurden dabei Begriffe wie “preiswert”, “überteuert”, “hochwertig”, “angemessen” und “Qualität”. Die Kategorisierung berücksichtigt aber auch die Tonalität, also ob die Meinung der Quelle in Bezug auf das jeweilige Unternehmen positiv, neutral oder negativ ausfällt. Auch 2021 belegt die S-Direkt den ersten Platz bei den Direktversicherern und erreicht als Preissieger das Prädikat “Gold”. Mit hundert Punkten wurde die S-Direkt Branchensieger – und das zum dritten Mal in Folge.

Service-Champion. Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Insbesondere im Schadenfall spüren die Kundinnen und Kunden auch den Unterschied im Service. In einer Untersuchung von ServiceValue im Auftrag der WELT konnte sich die S-Direkt ebenfalls den “Gold-Status” sichern und darf sich Service-Champion nennen. Die breit angelegte Kundenbefragung basiert auf über 1,9 Millionen Urteilen zum erlebten Service mit einem Unternehmen, bei dem man mindestens drei Jahre lang eine Vertragsbeziehung haben musste. Von fast 4.200 untersuchten Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen landet die Sparkassen DirektVersicherung im Top-Segment der “Gold-Rang-Unternehmen”. Cramer betont: “Viele unserer Kundinnen und Kunden telefonieren tagtäglich mit unserem Service-Team oder stehen per E-Mail mit uns in Kontakt. Ich bin auf die hervorragende Arbeit der gesamten Belegschaft sehr stolz. Eines kann ich dennoch versprechen: Wir ruhen uns nicht aus auf unseren Auszeichnungen”.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten wie der Stiftung Warentest / Finanztest bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Kundenanfragen persönlich. Die Quote der Kundenzufriedenheit liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

https://www.facebook.com/sdv24

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01

juergen.cramer@sparkassen-direkt.de

https://www.sparkassen-direkt.de

Pressekontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01

s-direkt@eckpunkte.com

http://www.sparkassen-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.