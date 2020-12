Startup revolutioniert Gewürzmarkt

Gewürze und Gewürzmischungen nach Deinem persönlichen Geschmack

Sei anders, sei Dein RUB! Das ist das Motto von den Gründern Tom und Giuseppe. Wenn Du nicht auf 0815-Geschmackerlebnisse stehst, bist Du bei meinRUB genau richtig.

Bei mein-rub.de kann jeder seine personalisierte Gewürzmischung zusammenstellen und auch sein eigenes LOGO einbinden – oder aus den bereits verfügbaren Eigenkreationen anderer Kunden etwas Leckeres aussuchen.

Den besten Blickwinkel auf das neue Angebot hat man, wenn man das umfangreiche Sortiment am PC, Laptop oder Tablet aufruft. Per Smartphone geht es zwar auch, aber eine größere Ansicht ist am Anfang zur besseren Übersicht von Vorteil.

Unverwechselbar köstlich sind z.B. die Gewürzmischungen für die schnelle Pasta und für Salate OHNE Zuckereinsatz. Natürlich finden sich im Shop ebenso zahlreiche lecker abgestimmte Gewürzmischungen für Fleisch, Fisch, Gemüse und Co.

Bei meinRUB entscheiden auch die Kunden selbst, welche Produkte mit in den Shop kommen. Das funktioniert so:

– Der Kunde bestellt seine personalisierte Gewürzmischung.

– Er testet sie und postet seine Rezeptidee auf Facebook oder Instagram.

– Werden mindestens 100 Likes erzielt, wird der RUB als “Community RUB” im Shop aufgenommen.

– Wird dieser RUB dann gekauft, bekommt der “Erfinder” pro Verkauf 0,75 EUR gutgeschrieben.

– Das Guthaben kann beliebig angesammelt und dann im Shop eingelöst werden.

Zur Winterzeit findet man in der Kategorie “süss&saftig” außergewöhnliche Zuckersorten und fertige Gewürzmischungen wie unter anderem “Goldene Milch” und “Lebkuchengewürz”.

Man darf gespannt sein, was sich die Gründer noch alles einfallen lassen – am besten man folgt dem innovativen Gewürze-Startup auf Instagram oder Facebook unter meinRUB.

Weitere Informationen unter https://mein-rub.de/

Die Gründer Thomas Nedavni und Giuseppe Zocco haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Unter www.mein-rub.dekann jeder Kunde seine eigenen Gewürzmischungen kreieren und sogar personalisieren. Produziert wird in Bensheim an der Bergstraße mit Leidenschaft zum Produkt.

Kontakt

ToGiSale GbR

Giuseppe Zocco

Lilienthalstrasse 10-12

64625 Bensheim

06251 – 86 95 82

info@togisale.de

https://mein-rub.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.