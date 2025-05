stp.one launcht Legal Twin® Contract Insights

KI-basiertes Vertragsmanagement minimiert Aufwand

Karlsruhe, 22.05.2025 – Mit dem Launch von Legal Twin® Contract Insights setzt stp.one neue Maßstäbe im Vertragsmanagement. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und basierend auf dem Konzept des „Digitalen Zwillings“ ermöglicht die neue Lösung Rechtsexperten, schnellere, genauere und skalierbarere Vertragsprüfungen durchzuführen und so einen traditionell manuellen, zeitaufwändigen Prozess in einen optimierten, digitalen Workflow zu verwandeln.

KI-unterstützender Rechtsassistent

Legal Twin® Contract Insights ist mehr als nur ein Tool – es ist ein juristischer Co-Pilot, der für mühelose Vertragsanalysen und intelligente Risikobewertungen steht. Innerhalb von Sekunden scannt er ganze Verträge, identifiziert kritische Klauseln und kennzeichnet potenzielle Risiken. Mehrdeutige Formulierungen, Widersprüche und Compliance-Probleme werden frühzeitig im Prozess erkannt, was den Rechtsteams hilft, Fallstricke zu vermeiden, bevor sie eskalieren.

Mit Legal Twin® Contract Insights können Vertragsanalysen schneller und einfacher durchgeführt und Vertragsverhandlungen so erfolgreicher umgesetzt werden. Der Smart Check überprüft den Vertrag gegen gängiges Recht und liefert einen sofortigen Überblick über etwaige Risiken und Probleme. Darüber hinaus können individuelle Playbooks erstellt und hochgeladen und der Vertrag so gegen interne Richtlinien und Standards geprüft werden. Zudem gibt die KI präzise Empfehlungen zur Vertragskorrektur/ -optimierung.

Oliver Bendig, CEO stp.one, sagt: „Juristen werden tagtäglich damit konfrontiert, in ihrem Business die passende Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision zu finden. Wir freuen uns, dass wir mit dem Launch von Legal Twin® Contract Insights unseren Beitrag leisten, diese Herausforderungen schneller und besser zu bewältigen. Unsere neue Software ist eine intelligente Lösung, die Kanzleien und Rechtsabteilungen hilft, schneller und erfolgreicher zu agieren.“

Die Lösung ist an alle Arten von Verträgen anpassbar – ob für M&A, Lieferantenverträge, NDAs oder allgemeine Geschäftsvereinbarungen. Nach der Analyse bietet Legal Twin® eine strukturierte, leicht lesbare Zusammenfassung, in der die wichtigsten Risiken, potenziellen Probleme und Abweichungen von der Standardsprache hervorgehoben werden. Auf diese Weise können Juristen ihre Aufgaben priorisieren und sich auf Verhandlungen, Strategie und Entscheidungsfindung konzentrieren, anstatt auf eine manuelle Überprüfung von Verträgen.

So versetzen die in Legal Twin® Contract Insights gebündelten, auf modernster Technik beruhenden Funktionen, Rechtsanwälte in die Lage, auch mit kleinen Teams und unter Zeitdruck ein professionelles Vertragsmanagement zu betreiben.

Mehr Informationen zu Legal Twin® Contract Insights unter Legal Twin® Contract Insights sowie im Webinar Legal Twin® Contract Insights: Die Zukunft der Vertragsanalyse, das am 5. Juni 2025 stattfindet.

Die stp.one, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der führenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist. stp.one beschäftigt über 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Info unter: stp.one

Firmenkontakt

STP Informationstechnologie GmbH

Matthias Greuner

Brauerstraße 12

76135 Karlsruhe

+49 721 82815-0

+49 721 82815-169



http://www.stp-online.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de