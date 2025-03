SYNK GROUP bringt KI ins Business Coaching

KI-Coaching als Ergänzung: SYNK integriert künstliche Intelligenz in die Coaching-Praxis.

SYNK GROUP integriert Künstliche Intelligenz in das Business Coaching – Der KI-Coach als neuer Partner

Die Coaching-Welt befindet sich im Wandel: Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Möglichkeiten, um Coaching-Prozesse effektiver und individueller zu gestalten. SYNK GROUP, einer der führenden Coaching-Ausbilder in Deutschland, geht mit der Zeit und integriert nun gezielt KI in seine Business Coaching-Qualifizierungen. Mit speziell entwickelten Präsenz- und virtuellen Workshops setzt SYNK neue Maßstäbe für die Zukunft des Coachings.

„KI ist keine Konkurrenz zum menschlichen Coach, sondern eine wertvolle Ergänzung“, erklärt Dr. Jörg Krauter, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Business Coaching-Qualifizierungen bei SYNK. „Durch den gezielten Einsatz von KI können wir Coaching-Prozesse analysieren, strukturieren und optimieren – ohne die menschliche Empathie zu ersetzen.“

KI-Workshops für die Praxis: Lernen, Anwenden, Integrieren

SYNK bietet zwei aufeinander abgestimmte Formate an, um Coaches fit für den Einsatz von KI zu machen:

1. Virtueller Workshop: KI flexibel und interaktiv nutzen

Neben dem Präsenz-Workshop bietet SYNK einen eintägigen virtuellen Workshop an, der Coaches ermöglicht, KI-Tools wie ChatGPT und CoPilot flexibel in ihre Arbeit einzubinden.

Durch interaktive Breakout-Sessions, Live-Demonstrationen und Case Studies erleben die Teilnehmer:innen, wie KI-Coaching in der Praxis funktioniert.

2. Dreitägiger Präsenz-Workshop: KI-Coaching live erleben

Im dreitägigen Praxis-Workshop lernen erfahrene Coaches und HR-Experten, wie KI-gestützte Learning-Journeys entwickelt werden, KI-Coaching-Sitzungen durchgeführt und evaluative Methoden angewandt werden. Dabei steht die Zusammenarbeit zwischen menschlichem Coach und KI-Coach im Fokus.

„Wir sehen KI als Partner, der Coaches unterstützt, indem er Muster erkennt, Analysen durchführt und Impulse liefert. Die menschliche Interaktion bleibt dabei unverzichtbar“, so Dr. Krauter weiter.

Die Teilnehmer:innen erhalten eine offizielle Kompetenzbescheinigung gemäß §4 des EU AI Acts und können KI sicher in ihre Coaching-Prozesse integrieren.

Mit der Integration von KI in das Business Coaching geht SYNK GROUP einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft. „Die Anforderungen an Coaches verändern sich. Wer KI richtig nutzt, kann Coaching-Prozesse noch gezielter und effektiver gestalten“, so Dr. Krauter.

Die Workshops v vermitteln praxisnahe KI-Kompetenzen und bereiten Coaches optimal auf die sich wandelnden Anforderungen des Marktes vor.

Jetzt anmelden und die Zukunft des Coachings mitgestalten!

Formate: Präsenz-Workshop (3 Tage) & Virtueller Workshop (1 Tag)

Termine: Individuell buchbar

Preise: 375 EUR für 1 Tage virtueller Workshop und 1.450 EUR für den 3 Tages Workshop, Preise inklusive USt.

Zertifikat: Kompetenznachweis gemäß §4 EU AI Act

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.synk-group.com/ki-im-business-coaching

Die SYNK GROUP begleitet seit mehr als 20 Jahren vielfältige Unternehmen in Führungs-, Kollaborations- und Change-Prozessen. Mit vielen Kund:innen verbindet uns auch nach Abschluss dieser Projekte ein enges Vertrauensverhältnis.

Kontakt

SYNK GROUP GmbH & Co. KG

Dr. Jörg Krauter

Untermainkai 20

60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 669 667 00



https://synk-group.com/

