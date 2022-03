System komplettiert: Gutjahr bringt zementären Drainmörtel auf den Markt

MorTec DRAIN-ZE

Bickenbach/Bergstraße, 28. März 2022. Alles aus einer Hand: Gutjahr hat mit MorTec DRAIN-ZE ab sofort auch einen zementären Drainmörtel im Programm, der zusammen mit Drainagen oder Drain-Stelzlagern eingesetzt werden kann. Damit baut der Spezialanbieter seine Systemkompetenz weiter aus.

Naturstein plus Drainmörtel plus Flächendrainage: So sieht die ideale Lösung aus, um Naturstein auf Balkonen und Terrassen vor Schäden zu schützen. Bereits seit mehr als zehn Jahren können Verarbeiter für diesen Einsatzbereich auf den Epoxi-Drainmörtel MorTec DRAIN zurückgreifen. Jetzt bietet Gutjahr zusätzlich eine zementäre Variante des Drainmörtels an.

“Uns ist wichtig, es Handwerkern im Baustellenalltag so einfach wie möglich zu machen. Sie können jetzt also den Drainmörtel zusammen mit unseren Flächendrainagen oder Drain-Stelzlagern bestellen”, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. “Das spart nicht nur Zeit und Aufwand. Die Verarbeiter können sich sicher sein, dass die Produkte perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das gilt natürlich auch, wenn im Türanschlussbereich zusätzlich Drainroste eingesetzt werden.”

Mischfehler vermeiden

MorTec DRAIN-ZE ist werkseitig vorgemischt und im 25-Kilo-Sack erhältlich. “Das vermeidet Mischfehler”, so Johann. Der neue Drainmörtel ist für den Einsatz zusammen mit den Gutjahr-Drainagen AquaDrain EK und AquaDrain HU-EK, der Stufendrainage AquaDrain SD sowie dem Drain-Stelzlager TerraMaxx DS optimiert und unterstützt diese bei der schnellen Entwässerung des Balkon- oder Terrassenaufbaus.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

https://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

https://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.