„Talkdesk Express“: KI-Service-Tools auf Enterprise-Niveau jetzt auch für kleinere Unternehmen

Leipzig, 11. Dezember 2025. Talkdesk, ein weltweiter Anbieter von KI-gestützter Customer-Experience-Technologie für Unternehmen jeder Größe, hat ein kostengünstiges Einstiegsangebot für seine Kundenservicelösung in der DACH-Region lanciert. „Talkdesk Express“ ermöglicht es kleineren Unternehmen, die KI-gestützten Customer-Experience-Funktionen in nur wenigen Minuten für sich zu konfigurieren und die Lösung 15 Tage lang kostenlos zu testen. Damit legen kleinere Unternehmen den Grundstein, ihren Kunden außergewöhnlichen Kundenservice zu liefern wie große Konzerne – ohne die nicht selten damit verbundene Komplexität.

„76 Prozent der Führungskräfte sehen CX als entscheidend für Organisationen an, um ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen“, so heißt es in einem Gartner-Bericht*. Klassische Contact-Center-Software ist jedoch für kleine Unternehmen meist entweder zu teuer oder zu komplex. Mit einem erschwinglichen Angebot für kleine Unternehmen kommt Talkdesk diesem Bedarf nun entgegen.

Talkdesk Express ist so konzipiert, dass kleinere Unternehmen die Lösung in kürzester Zeit einrichten können. Ihr Bedienkomfort versetzt sie in die Lage, den Multi-Channel-Betrieb ihres Kundenservice eigenständig zu managen. Dafür benötigen sie kein technisches Wissen und müssen keine wertvolle Zeit für Support-Hotlines aufwenden.

Einfaches Setup, 100 US-Dollar Startguthaben

Vertrieben wird das Angebot durch die zahlreichen Talkdesk-Partner in der DACH-Region. Unternehmen können die Lösung zunächst im Rahmen einer 15-tägigen Testphase inklusive 100 US-Dollar Startguthaben für Service-Telefonate oder KI-Abfragen ausprobieren. Nach Ablauf der Testphase oder Verbrauch des Startguthabens können sie nahtlos auf eine kostengünstige Lizenz umsteigen, die bis zu 25 Agenten unterstützt.

In Abstimmung mit ihrem jeweiligen Partner erstellen Unternehmen ihr Contact-Center mit wenigen Klicks über einen komfortablen Wizard. Dieser führt sie Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess: Dabei erhalten sie innerhalb von Minuten eine Telefonnummer für ihren Kundenservice, können die Kanäle für ihre Kundenkommunikation wie zum Beispiel SMS, Chat, E-Mail, Social Media sowie Messaging auswählen und User anlegen. Außerdem können sie intuitive Workflows designen, Reports erstellen und Vieles mehr. Alle konfigurierten Einstellungen, angelegte User und Datenquellen bleiben beim Umstieg von der Testversion in die kostenpflichtige Talkdesk-Express-Lizenz nahtlos erhalten.

KI auf Enterprise-Niveau für einen optimierten Kundenservice

Talkdesk Express stattet kleinere Unternehmen mit denselben leistungsstarken KI-gestützten Werkzeugen aus, die bei Talkdesks großen Enterprise-Kunden wie BankUnited, Canon, Medela und Michael“s im Einsatz sind. Die KI-Tools sind aus Einfachheitsgründen vorinstalliert und vorkonfiguriert, so dass kleinere Firmen mit Großunternehmen mithalten können, ohne ein IT-Team zu benötigen. Zu diesen Werkzeugen gehören:

– Intelligente Kundenweiterleitung: Während Kunden ihre Anliegen in ihren eigenen Worten formulieren können, ermittelt das Tool, welche Priorität die Kundeninteraktion für das Geschäft hat und an wen die Anfrage weitergeleitet werden sollte ( Talkdesk Navigator™).

– Echtzeit-Hilfe für Agenten: Der KI-Assistent unterstützt Agenten in Echtzeit, stellt Informationen bereit, die für eine schnellere Lösung von Kundenanfragen relevant sind, und automatisiert Verwaltungsaufgaben wie zum Beispiel Inhaltszusammenfassungen nach den Kundengesprächen ( Talkdesk Copilot™).

– Virtuelle Agenten für Rund-um-die-Uhr-Support: Die KI-Lösung sorgt dafür,

dass Kunden im Self-Service auch außerhalb der Bürozeiten Antworten auf typische Fragen erhalten ( Talkdesk After Hours and Autopilot™).

– Intelligente biometrische Stimmerkennung: Das KI-Werkzeug automatisiert die Authentifizierung von Kunden, erhöht dadurch die Sicherheit und reduziert gleichzeitig die Wartezeit bis zum Gespräch ( Talkdesk Identity™).

„Dieser Schritt festigt nicht nur Talkdesks Position als Innovationsführer im Bereich KI-gestützte CX für Unternehmen jeder Größe. Vielmehr setzt er die Transformation der Kundenservicelandschaft in Gang und beschleunigt die Verbreitung von KI-gestützten Lösungen auf breiter Front“, so Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk. „Große Unternehmen vertrauen seit langem auf Talkdesk, um ihre Kundenerfahrung zu modernisieren und zu optimieren. Jetzt machen wir zum ersten Mal innovative KI-gestützte Kundenservicetools für alle Unternehmen zugänglich und erschwinglich.“

Flexibel und kosteneffektiv

Auf Basis von Talkdesk Express bietet sich die Möglichkeit, entsprechend dem Wachstum eines Unternehmens zu skalieren. Dies stellt einen kosteneffektiven Weg dar, um Kundenservicefähigkeiten in dem Maße zu erweitern, wie und wann ein Unternehmen bereit dazu ist.

Im DACH-Raum wird Talkdesk Express über Talkdesk-Partner vertrieben. Einen Überblick über diese erhalten Interessenten im Partner-Verzeichnis.

*Gartner: What the Best CX Organizations Do differently; 1. Mai 2023; Don Scheibenreif, Michael Chiu

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Talkdesk® unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz und Qualität ihrer Kundenerfahrung nachhaltig zu steigern. Mit seiner Cloud-nativen, GenAI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzt Talkdesk Unternehmen in der Cloud und on-premises in die Lage, hochwertige Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz erhöhen. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die im Rahmen der Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Nutzwert für Kunden schneller und einfacher, als dies im Regelfall mit Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen möglich ist. Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefert Talkdesk kontinuierliche Innovationen und umfassende Vorteile für Kunden. Sein Engagement für Sicherheit sowie seine Zuverlässigkeit zeichnen das Unternehmen branchenweit aus.

Weitere Informationen finden sich unter www.talkdesk.com

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Handelsmarken™ oder eingetragene® Handelsmarken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

