„Trilogie für MAGIC LEADER“ – das Praxis-Seminar zum Buch

Josef Gundinger bietet mit der „Trilogie für MAGIC LEADER“ ein Seminar-Programm für Leader, die ihre Kompetenz weiter vertiefen wollen.

Josef Gundinger, der Autor von „MAGIC LEADER – Die Macht der Illusionen“, bietet mit seiner Trilogie für Magic Leader ein effektives Seminar-Programm, das Führungskräften dabei unterstützt, nachhaltig erfolgreich zu agieren und ihre Leadership- Performance weiter zu steigern.

„Um in der heutigen Welt als Leader wirksam zu sein, bedarf es mehr als nur theoretisches Wissen. Es geht in erste Linie darum, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen“, erläutert Josef Gundinger. Aufgrund dessen konzipierte er die Trilogie für Magic Leader, ein maßgeschneidertes Programm, das darauf ausgerichtet ist, den Teilnehmer*innen Methoden und Tools zu vermitteln, mit denen sie ihre inneren Blockaden lösen und ihre wahre Führungskraft freisetzen können.

Das Seminar basiert auf den Erkenntnissen, Methoden und Theorien aus dem gleichnamigen Buch und umfasst drei Module:

Die Selbst-Wirksamkeit erkennen: Hier lernen die Teilnehmer*innen, wie sie ihre Zeit effektiv nutzen. Sie identifizieren Performance-Blocker und entdecken Wege, ihre Energie als Führungs-Kraft wieder ganz freizulegen. Ferner werden im ersten Modul die größten, meist verbreiteten Führungsillusionen aufgedeckt, aufgelöst und Sichtweisen aufgezeigt, die der Realität entsprechen.

Die Führungs-Rollen klären: Im zweiten Modul werden zeitgemäße Führungskonzepte und der integrative Umgang mit Unterschiedlichkeiten erörtert. Auf Basis des Performance-Systems wird ein Big Picture im Führungs-Kontext erstellt, mit dem die Zusammenarbeit in den Organisationen, Teams und Projekten meisterhaft gestaltet werden kann.

Performance-Programm als MAGIC LEADER: Die Teilnehmer*innen erstellen ihr eigenes MAGIC LEADER Profil basierend auf dem JOGUN-Schichten-Modell und setzen sich mit ihrem Beitrag zu einem größeren Ganzen auseinander. Das Ergebnis ist ein speziell abgestimmtes Leadership Umsetzungs-Programm für die eigene Unternehmung oder Organisation.

Durch einen ganzheitlichen Hintergrund und ein holistisches Mindset entsteht eine hohe Wirksamkeit. Den Teilnehmer*innen bieten sich neue Perspektiven, die weitere Entscheidungs- und Handlungsspielräume eröffnen. Das „33-System“ – drei Module in drei Phasen – fokussiert darauf, das Erlernte konsequent in die Praxis umzusetzen. „Wir begleiten Führungskräfte Schritt für Schritt auf dem Weg zum MAGIC LEADER, damit sie sich nicht nur Wissen und Kenntnisse aneignen, sondern das Gelernte auch konsequent im Alltag leben können“, erklärt Josef Gundinger. Die begrenzte Zahl an Teilnehmer*innen ermöglicht es darüber hinaus, auf die individuellen Themen und Situationen speziell einzugehen – das erhöht zusätzlich den persönlichen Mehr-Wert und Nutzen.

Die Trilogie für MAGIC LEADER startet mit dem ersten Modul am 20. und 21. Juni 2024 im renommierten Hotel „At The Park“ in Baden (Österreich) statt.

Nähere Informationen zum Seminar sowie Kontakt zu Josef Gundinger erhalten Sie unter:

https://www.raumzeit8.com/angebote/trilogie-fuer-magic-leader/

Josef Gundinger ist ein visionärer Denker im Bereich des Leadership. Sein tiefes Verständnis für die Dynamiken der Businesswelt gewann er während seiner jahrzehntelangen Begleitung von Unternehmen und Organisationen. Dadurch entwickelte er Wege, wie Transformation nachhaltig gelingt.

Josef Gundinger ist seit 1983 als Unternehmensberater und Coach tätig, kreierte das JOGUN-Schichtenmodell, gründete die JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH und später auch die RAUMZEIT8 KG, um durch seine entwickelte Trilogie die Wirksamkeit für Führungskräfte und Organisationen zu steigern. Er fördert holistisches Denken und erweiterte Perspektiven. Josef Gundinger verfügt neben einer betriebswirtschaftlichen Basis über Ausbildungen in Persönlichkeitsbildung, Coaching, systemischen Unternehmensentwicklungen und Transformationsprozessen.

Kontakt

RAUMZEIT8 KG – JOSEF GUNDINGER

Josef Gundinger

Martin Mayer-Gasse 8, Top 3

2500 Baden bei Wien

+43 650 730 4930



https://www.raumzeit8.com

