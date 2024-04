Echtzeit-Benachrichtigungen auf Digital Signage Screens

Die FrontFace Digital Signage Software unterstützt jetzt auch Alarmierung und Echtzeit-Benachrichtigungen auf digitalen Bildschirmen.

Mit der FrontFace Digital Signage Software lassen sich beliebige Digital Signage- und interaktive Kiosk-Anwendungen realisieren. Die Anwendungsfälle reichen von Informations- und Werbebildschirmen jeglicher Art über digitale Empfangs- und Begrüßungsbildschirme bis hin zu digitalen Bildschirmen für Infotainment-Inhalte z.B. in Wartezonen.

Mit FrontFace werden Anwender in die Lage versetzt, entsprechende Bildschirm-Lösungen in Eigenregie zu realisieren, ohne dass dafür Programmier-Kenntnisse erforderlich („no code“) sind.

Mit sogenannten Plugins kann die FrontFace-Software um zusätzliche Funktionalität erweitert werden. Das “ Remote Control Plugin“ ermöglicht die „Fernsteuerung“ von Bildschirmen mittels Smartphone App (Android oder iOS) oder alternativ auch über eine Windows App. In der neusten Version des Plugins wurde mit der Broadcast-Funktion jetzt auch die Unterstützung von Alarmierungs-Szenarien ergänzt. So können mit nur einem Klick in der Remote Control App alle Bildschirme in einem Netzwerk spontan eine Text-Nachricht anzeigen. Neben einer simplen Nur-Text-Darstellung mit unterschiedlichen Farb-Varianten können auf diesem Wege auch komplett individuell gestaltete Hinweis-Tafeln angezeigt werden, z.B. mit auffälligen Elementen wie einem animierten Lauftext über den regulären Bildschirm-Inhalten. Auch akustische Signalisierungen in diesem Zusammenhang sind möglich.

Somit eignet sich FrontFace in Verbindung mit dem neuen Remote Control Plugin auch für Alarmierungen und die Ausspielung von wichtigen Nachrichten, die in Echtzeit kommuniziert werden müssen. Neben Notfall-Szenarien kommen dabei auch „Breaking News“ im Unternehmenskontext oder die Verbreitung von spontanen Hinweisen und Ankündigungen (z.B. in Museen oder öffentlichen Gebäuden zur Besuchersteuerung) in Frage.

Sowohl von der FrontFace Digital Signage Software als auch vom Remote Control Plugin steht auf der Website des Herstellers eine kostenlose Testversion zum Download bereit, mit der sich der vollständige Funktionsumfang des Anwendungspakets umfassend testen lässt.

mirabyte ® wurde 2005 gegründet und ist ein in Hamm (Deutschland) ansässiges, unabhängiges, unternehmergeführtes Software-Entwicklungs-Unternehmen (ISV) mit innovativen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Digital Signage und interaktive Kiosk-Systeme. Die Lösungen und Produkte von mirabyte werden weltweit von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen erfolgreich eingesetzt.

Mit FrontFace bietet mirabyte eine professionelle Standard-Software-Lösung für Digital Signage und Kiosk-Anwendungen unter Windows und Android.

Typische Anwendungen sind Empfangs- und Begrüßungsbildschirme, Digitale Schwarze Bretter, Interaktive Touchscreen-Terminals z.B. als Mitarbeiter-Informationssystem oder Termin- und Kalenderdatenanzeige sowie Dashboards und Shopfloor Boards. FrontFace kann aber auch zur Realisierung von Digitalen Speisekarten und Schaufensterwerbung, Kiosks für Museen und Ausstellungen und sogar Multi-Screen und LED-Matrix-Videowalls verwendet werden.

