Unternehmensberatung für Change Management in Hamburg: agiLOGO bietet Expertengespräch für KMU

In Hamburg bietet die Unternehmensberatung agiLOGO Expertengespräche im Bereich Change Management. Das Format bietet gerade kleinen und mittleren Unternehmen einen guten Einstieg in die Veränderungsarbeit. Dr. Julia Staffa, Geschäftsführerin der agiLOGO erklärt, wie Expertengespräche bereits erste Schritte in das Change Management darstellen.

Was bieten Change Management Expertengespräche bei der Unternehmensberatung agiLOGO in Hamburg?

agiLOGO ist darauf spezialisiert, kleine und mittelständische Unternehmen so zu begleiten, dass sie sich in der heutigen Arbeits- und Geschäftswelt nachhaltig entwickeln können. Der Fokus in unseren Expertengesprächen liegt also darin, die Herausforderungen und aktuellen Problemstellungen zu verstehen und in dem Unternehmenskontext zu betrachten. Ziel ist, dass am Ende des Gespräches ein so rundes Bild entstanden ist, dass konkrete Handlungsschritte daraus abgeleitet und dem Kundenunternehmen in Form einer Zusammenfassung an die Hand gegeben werden können.

Welche Vorteile bieten dieses Format?

Wir nutzen die Expertengespräche als kurze, knackige Form des gegenseitigen Kennenlernens. Unternehmensberatungen für Change Management gibt es auch in Hamburg viele. Meist werden Berater persönlich weiterempfohlen. Aber bloß weil der Berater oder der Anbieter für das befreundete Unternehmen die perfekte Wahl war, heißt das ja noch nicht, dass die Passung zwischen dem Suchenden und der empfohlenen Unternehmensberatung genauso stimmig ist. Das bekommt man vor allem bei der praktischen Arbeit mit. Von daher fühlen wir uns mit den Expertengesprächen sehr wohl: Wir können zeigen, wie wir arbeiten und unsere Kunden gewinnen konkrete Vorstellungen, wie sie ihre Herausforderungen angehen können.

Wie läuft so ein Expertengespräch ab?

Für Außenstehende sieht das recht simpel aus: Es sitzen zwei bis fünf Teilnehmer in lockerer Runde zusammen und unterhalten sich. Faktisch handelt es sich um ein semi-strukturiertes Interview. Als Beraterin und Coach habe ich eine Struktur im Hinterkopf, die ich abarbeite, um alle Blickwinkel mitzudenken. Da die Sicht der Kunden aber maßgeblich ist und diese Weltsicht sich ja auch darin manifestiert, wie der Kunde seine Wirklichkeit beschreibt, ist es vor allem wichtig, den Gesprächsfluss laufen zu lassen, zuzuhören und den von unseren Kunden eingeschlagenen Wegen zu folgen. Gute Unternehmensberatung und solides Change Management fußt darin, die Anliegen unserer Kunden in Hamburg wirklich zu verstehen. Nur so können wir passende Lösungen bieten.

Sie sagen, dass die Gespräche erste Change Management Schritte darstellen. Warum?

agiLOGO arbeitet unter anderem systemisch. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet ist schon das Gespräch eine erste Veränderung zu dem, was vorher war. Die Gesprächsteilnehmer nehmen sich die Zeit die Situation zu betrachten, zu erzählen und haben häufig schon erste Erkenntnisse einfach nur, weil sie darüber berichten. Dann zielen wir mit unseren Fragen natürlich auch darauf ab, dass wir im Gespräch neue Perspektiven und andere Interpretationsmöglichkeiten erarbeiten. Das eröffnet direkt neue Handlungsspielräume. Allein das empfinden unsere Kunden häufig schon als Mehrwert. Und es spiegelt im Übrigen unsere Haltung: Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden ihre Situation am besten kennen und damit auch am besten passende Lösungen erarbeiten können. Die Beratungsleistung besteht vor allem darin, den Erkenntnis- und Lösungsprozess schneller und effektiver einzuleiten und zu gestalten. Gefangen im Tagesgeschäft oder mitten in einer Krisensituation nüchtern neue Wege zu erarbeiten, geht allein häufig nur langsam und schleppend.

Aus den Expertengesprächen mit uns als Unternehmensberatung entwickelt sich häufig eine ganz eigene Dynamik, die gleichzeitig auch Energie für das anstehende Change Management Projekt für unsere Kunden in Hamburg darstellt. Diese Energie nutzen wir dann, wenn unsere Kunden uns im Anschluss an das Expertengespräch für weitere Maßnahmen hinzuziehen wollen. Veränderung lässt sich zwar an einem Tag anstoßen, aber natürlich nicht beenden.

Kann man sich über dieses Format weitergehend informieren?

Ja, klar. Auf unserer Webseite stellen wir unter https://agilogo.de/de/kontakt/experten-gespraech/ weitere Informationen dazu bereit. Und für Fragen stehe ich natürlich auch immer gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für das Gespräch!

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

Kontakt

agiLOGO GmbH

Dr. Julia Staffa

Hinschstr. 18b

22525 Hamburg

+49 176 96043321

julia.staffa@agilogo.de

http://www.agilogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.