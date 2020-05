Via Webinar zum UCC-Experten: STARFACE Academy erweitert Online-Schulungsangebot

Karlsruhe, 7. Mai 2020. Um die STARFACE Partner auch in Zeiten von Covid-19 optimal bei der Aus- und Weiterbildung zu unterstützen, hat STARFACE das Angebot der STARFACE Academy um eine Reihe neuer Online-Kurse erweitert. Der Karlsruher UCC-Hersteller setzt auf einen Mix aus kostenlosen Einsteigerschulungen und kostenpflichtigen Qualifizierungs- und Zertifizierungsmaßnahmen, um neue und bestehende Partner beim Ausbau ihres Geschäfts während und nach der Krise zu unterstützen.

“Die Verdichtung unseres Partnernetzes und die Ausbildung unserer Partner haben für uns als UCC-Hersteller höchste Priorität. Daher wollen wir es den Fachhändlern auch in der Krise so einfach wie möglich machen, ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren”, erklärt STARFACE Geschäftsführer Jürgen Signer. “Dem tragen wir nun mit der Erweiterung unseres Online-Schulungsprogramms Rechnung. Mit unseren kostenlosen Einsteigerkursen und unseren neuen Zertifizierungsschulungen machen wir es neuen und erfahrenen Partnern leicht, auf dem Laufenden zu bleiben und mit uns die Weichen für ein erfolgreiches Business zu stellen.”

Die neuen Online-Kurse im Überblick:

– Die STARFACE Academy bietet jeden zweiten Dienstag ein ganztägiges Webinar für die Ausbildung zum STARFACE Certified VoIP Engineer. Mit der erfolgreichen Teilnahme am Webinar qualifizieren sich die teilnehmenden Partner als STARFACE Certified Partner.

– Jeden zweiten Donnerstag veranstaltet die STARFACE Academy ein ganztägiges Webinar, bei dem sich erfahrene Partner zum STARFACE Advanced VoIP Engineer weiterqualifizieren und den Status eines STARFACE Advanced Partners erwerben können.

– Neu aufgesetzt wurden die kostenlosen Online-Workshops zu den STARFACE UCC- und Mobile-Clients. Diese wurden um vertriebsrelevante Inhalte wie STARFACE Cloud, STARFACE 365, Partnershop und Lizenzmanagement sowie iQueue & Standardmodule erweitert – und machen es damit gerade neuen Partnern leicht, die STARFACE Clients erfolgreich zu vermarkten.

– Neu in das Programm aufgenommen wurde das Vertriebstraining STARFACE beim Kunden präsentieren, bei dem die Fachhandelspartner praxisnahe Tipps für erfolgreiche Vor-Ort-Termine erhalten – auch wenn diese vermutlich erst in einigen Wochen zur praktischen Anwendung kommen werden.

Die Teilnehmer an den Online-Zertifizierungsschulungen zum STARFACE Certified und STARFACE Advanced Partner werden nach Ende der aktuellen Einschränkungen kostenlos an einem der gewohnten Präsenz-Trainings der STARFACE Academy teilnehmen können, um das theoretische Wissen um praktische Hands-on-Erfahrungen zu ergänzen.

Weitere Informationen zur STAFACE Academy sowie die Anmeldung zu den Webinaren finden interessierte Leser unter https://www.starface.com/partner/starface-academy/

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und -Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage – STARFACE errang unter anderem acht Siege bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2019 – wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

