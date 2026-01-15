Was ist Travel Hacking – und ist das überhaupt legal?

Wer sich mit Reisen beschäftigt oder entsprechenden Content in sozialen Medien verfolgt, stößt früher oder später auf den Begriff Travel Hacking. Häufig wird er mit geheimen Tricks, Grauzonen oder sogar illegalen Methoden in Verbindung gebracht. Doch was bedeutet Travel Hacking wirklich?

Die klare Antwort: Travel Hacking ist zu 100 Prozent legal.

Es geht nicht um Regelverstöße oder Manipulationen, sondern um einen strategischen, ganzheitlichen Ansatz der Reiseplanung, der vorhandene Systeme intelligent nutzt.

Im Kern beschreibt Travel Hacking die Optimierung sämtlicher relevanter Bestandteile einer Reise. Statt Flüge und Hotels isoliert oder rein preisgetrieben zu buchen, werden unterschiedliche Faktoren miteinander kombiniert und strategisch genutzt.

Dazu gehören unter anderem bei der Flugoptimierung:

-der gezielte Einsatz von Vielfliegermeilen

-unterschiedliche Abflugorte und Routings

-zeitlich begrenzte Airline-Promotions

-strategische Buchungsklassen

-der Aufbau eines Vielfliegerstatus

Ziel ist dabei nicht nur eine Kostenersparnis, sondern zudem auch ein deutlich besseres Reiseerlebnis.

„Travel Hacking bedeutet nicht, einzelne Tricks anzuwenden, sondern ein System zu verstehen und über Jahre konsequent zu nutzen“, erklärt Alexander Koenig, Gründer von First Class & More, der in der Presse als “ Meilenkönig“ bekannt ist.

Ein zentraler Bestandteil des Travel Hackings ist der gezielte Aufbau eines Vielfliegerstatus. Wer diesen erreicht, profitiert nicht nur gelegentlich, sondern bei jeder einzelnen Reise von spürbaren Vorteilen.

Dazu zählen unter anderem:

-Check-in am Business- oder First-Class-Schalter

-Priority Boarding

-Priority-Tags für das Gepäck

-Fast-Track durch die Sicherheitskontrollen

-bis zu 20 kg zusätzliches Freigepäck

-Loungezugang, häufig auch für eine Begleitperson

-Vorteile bei Meilenbuchungen

-bisweilen auch kostenlose Upgrades

Diese Privilegien erhöhen nicht nur den Komfort, sondern sparen Zeit; Geld und reduzieren Stress – ein Aspekt, der gerade bei Vielfliegern und Geschäftsreisenden wichtig ist.

Besonders groß ist der finanzielle Hebel bei hochwertigen Flugprodukten.“Durch intelligentes Travel Hacking lassen sich bei Business- und First-Class-Flügen Einsparungen von bis zu 70 Prozent erzielen“, so Koenig.

Möglich wird dies durch die Kombination aus Meileneinsatz, gezielten Routings, Statusvorteilen und dem richtigen Buchungszeitpunkt. Viele dieser Möglichkeiten sind öffentlich zugänglich, bleiben jedoch ungenutzt, da sie komplex erscheinen oder entsprechendes Know-how erfordern.

Während sich Travel Hacking bei Flügen zunehmend etabliert hat, wird das Potenzial im Hotelbereich häufig unterschätzt. Dabei liegt hier nicht selten der größte Mehrwert – insbesondere beim Gegenwert einer Buchung.

Travel Hacking bei Hotels umfasst unter anderem:

-Zugang zu speziellen Raten und Paketen

-die Kombination mit Hotel-Bonusprogrammen

-Upgrades in höhere Zimmerkategorien

-Hotelguthaben für Spa oder Gastronomie

-kostenloses Frühstück

-Early Check-in und Late Check-out

„Unsere Analysen von Hotel-Bonusprogrammen über fast 20 Jahre zeigen, dass Reisende allein durch das Sammeln und Einlösen von Punkten im Schnitt zusätzliche Vorteile im Wert von etwa 8-10 Prozent erhalten – Vorteile, die bei einer klassischen Online-Buchung häufig verloren gehen“, erklärt Alexander Koenig.

Gleichzeitig betont er, dass dies nur einen Teil des Effekts widerspiegelt: „Der eigentliche Mehrwert von Travel Hacking im Hotelbereich ist deutlich größer. Durch die Kombination aus spezialisierten Buchungskanälen, exklusiven Raten, Statusvorteilen und persönlichen Hotelkontakten erleben wir regelmäßig Buchungen, bei denen sich der Gegenwert einer einzelnen Übernachtung faktisch verdoppelt.“

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Travel Hacking ist der Zugang zum gesamten Markt. Dazu zählen nicht nur bekannte Online-Portale, sondern auch professionelle Reisebüro-Tools, Direktverträge, Destination-Management-Companies (DMCs) sowie persönliche Beziehungen zu Hotels und Hotelketten.

„Erst wenn alle verfügbaren Kanäle bekannt sind, lässt sich für jede Reise das optimale Gesamtpaket schnüren“, so Koenig. Genau hier unterscheide sich echtes Travel Hacking von vereinzelten Spartipps.

Travel Hacking ist kein kurzfristiger Trick, sondern eine langfristige Strategie. Flüge, Hotels, Statusprogramme und individuelle Reiseziele werden systematisch miteinander verzahnt, um dauerhaft mehr Komfort, mehr Flexibilität und einen höheren Gegenwert aus jeder Reise herauszuholen.

Unternehmen wie First Class & More, die sich seit fast zwei Jahrzehnten mit diesen Themen beschäftigen, haben diesen Ansatz in Deutschland maßgeblich geprägt und professionalisiert. Im Rahmen einer First Class & More PLATIN oder DIAMANT-Mitgliedschaft gibt es exklusiven Zugang zum hauseigenen Travel Hacking Reisebüro. Mit dem Gutscheincode NEWMEMBER26 lassen sich aktuell für Neukunden sogar 20 Prozent sparen.

Travel Hacking ist weder geheim noch illegal. Es ist eine Frage von Wissen, Erfahrung und Struktur. Wer Reisen ganzheitlich betrachtet und die Mechanismen von Bonusprogrammen, Buchungssystemen und Statusvorteilen versteht, kann deutlich komfortabler reisen – oft bei erheblich geringeren Kosten.

Oder wie es Alexander Koenig zusammenfasst:

„Reisen wird nicht günstiger, weil man Glück hat – sondern weil man weiß, wie man richtig bucht.“

Über den Anbieter: „Luxusreisen zu Insider-Preisen“ ist das Motto von First Class & More, dem Spezialisten für die optimale Ausnutzung von Kundenbindungsprogrammen a la Lufthansa Miles & More in den Bereichen Airlines, Hotels und Autovermietungen. Seit mehr als 15 Jahren Jahren versorgt Alexander Koenig, Gründer von First Class & More, seine Kunden regelmäßig mit den besten Insider-Informationen rund um dieses Thema. Darüber hinaus liefert First Class & More umfassende Informationen zu den interessantesten Reisezielen weltweit.

