Westcon-Comstor übernimmt Spezialdistributor REAL Security

Strategische Akquisition öffnet dem VAD das Tor zur Balkanregion und stellt die Weichen für weiteres Wachstum und gemeinsame Erfolge

Paderborn – 18. März 2026 – Westcon-Comstor, ein globaler Technologiedistributor mit Schwerpunkt auf Cybersecurity, Netzwerktechnologien und Hybrid-Cloud-Lösungen, baut mit der strategischen Übernahme des Value-Added Cybersecurity-Distributors REAL Security seine Marktpräsenz in Südosteuropa weiter aus.

REAL Security wurde 2002 in Maribor, Slowenien, gegründet und ist in acht Ländern Südosteuropas tätig. Mit seiner breiten technologischen Expertise, seiner tiefen Marktkenntnis und seiner langen Erfolgsbilanz im rasch wachsenden Cybersecurity-Markt in der Region zählt der Distributor auf dem Balkan heute zu den etablierten Marktführern.

Das Unternehmen bringt in seinem Partnernetzwerk bekannte und junge Cybersecurity-Hersteller mit Value-Added Resellern, Managed Service Providern und Managed-Security-Anbietern aus Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, dem Kosovo, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien zusammen.

Als einer der Innovationsführer in der Region unterstützt REAL Security den Channel bei der Vermarktung neuer Technologien wie KI, Machine Learning und Blockchain sowie bei der Entwicklung maßgeschneiderter Next-Gen Security-Lösungen. Mit der jährlich stattfindenden RISK Conference veranstaltet REAL Security zudem eines der wichtigsten Cybersecurity-Events in Südosteuropa.

Für Westcon-Comstor markiert die Übernahme in zweifacher Hinsicht einen wichtigen Meilenstein: Der VAD baut seine Präsenz im rasch wachsenden Security-Markt auf dem Balkan nachhaltig aus und sichert sich wertvolles lokales Knowhow für sein globales Cybersecurity-Business.

Die starke Marktstellung und das Netzwerk von REAL Security bilden im Zusammenspiel mit den innovativen datengestützten und digitalen Services von Westcon-Comstor ein tragfähiges Fundament, um im regionalen Cybersecurity-Markt erfolgreich zu wachsen.

Für Westcon-Comstor ist dies die erste Übernahme seit der im Januar 2024 erfolgreich abgeschlossenen Akquisition des AWS-Beratungsunternehmens Rebura.

„Mit der Übernahme sind wir jetzt noch besser aufgestellt, um den Channel in ganz Europa zu unterstützen – wie immer mit klarem Fokus auf Innovation, Enablement und dem Erfolg unserer Partner“, erklärt David Grant, CEO bei Westcon-Comstor. „Mit seinen engen, vertrauensvollen Partnerschaften und der durchgehend starken Performance ist REAL Security für uns eine wertvolle strategische Ergänzung. Wir teilen die gleichen Werte, die Unternehmenskultur und die ehrgeizigen Ziele – und freuen uns darauf, gemeinsam die Weichen für das weitere Wachstum in der Region zu stellen.“

„REAL Security ist ein etablierter und erfolgreicher Distributor, den die Partner und die Hersteller in der Balkanregion schätzen – für sein Cybersecurity-Knowhow, für seine qualifizierten Mitarbeiter und für seinen erstklassigen Support“, ergänzt Willem de Haan, Executive Vice President, Corporate Development bei Westcon-Comstor. „Die Akquisition ermöglicht es uns, in einer Reihe wachstumsstarker Märkte schnell durchzustarten und attraktive Cybersecurity-Lösungen zeitnah in der Region bereitzustellen.“

„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung und Erfolgsgeschichte von REAL Security“, sagt Renato Uhl, CEO und Co-Founder bei REAL Security. „Westcon-Comstor hat eine enorme Reichweite im Channel und starke Präsenz im globalen Cybersecurity-Sektor. Mindestens genauso wichtig war es uns aber, dass dort die Menschen und die Werte an erster Stelle stehen. Ich bin sehr stolz auf das REAL Security Team und alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Jetzt ist es Zeit, unser Business auf den nächsten Level zu heben – und mit unseren neuen Kollegen das volle Potenzial der datengestützten Modelle und der Digitalisierungslösungen von Westcon-Comstor zu erschließen.“

„Innovative Technologien und Businessmodelle verändern rasant den Cybersecurity-Markt und den IT-Channel. Westcon-Comstor ist für uns als starker und erfahrener Partner daher von unschätzbarem Wert“, fügt Alen alamun, CTO und Co-Founder bei REAL Security hinzu. „Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kräfte mit einem globalen Distributor zu bündeln, der über so starke Referenzen im Bereich Cybersecurity verfügt – und der es sich genau wie wir auf die Fahne geschrieben hat, seine Partner und Hersteller beim erfolgreichen Wachstum zu unterstützen.“

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein globaler Technologiedistributor mit Schwerpunkt auf Cybersecurity, Netzwerktechnologien und Hybrid-Cloud-Lösungen. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern treibt der Value-Added Distributor Innovation voran, indem er weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern vernetzt. Auf Basis datengetriebener Insights, umfassenden technischen Know-hows und starker Partnerschaften unterstützt der VAD seine Channel-Partner dabei, Marktchancen zu nutzen und nachhaltig zu wachsen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Westcon, Comstor und Rebura.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Bahnhofstraße 25

33102 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de