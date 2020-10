Westcon und Vectra erweitern Distributionspartnerschaft

Distributor übernimmt künftig neben Benelux auch die Vermarktung in Deutschland, Österreich und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara

Paderborn – 28. Oktober 2020 – Westcon, einer der weltweit führenden Technologiedistributoren, und Vectra, ein weltweiter Marktführer im Bereich KI-basierter Echtzeitlösungen zur Identifizierung und Abwehr von Cyberangriffen auf Cloud-, Datacenter- und Enterprise-Umgebungen, bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Die Distributionspartnerschaft, die ursprünglich ausschließlich auf die Benelux-Staaten fokussierte, wird nun auf Deutschland, Österreich und die afrikanischen Märkte südlich der Sahara ausgeweitet.

Im Zuge der Zusammenarbeit erweitert der Value Added Distributor Westcon sein Cyber-SOC- und Cloud-Security-Portfolio in den genannten Märkten um die KI-basierte Network Detection & Response (NDR-)Plattform Cognito von Vectra. Die Lösung identifiziert Cyberattacken anhand des Verhaltens der Angreifer und erlaubt es Security-Experten, sicherheitsrelevante Vorfälle umfassend zu analysieren und mithilfe angereicherter Security-Metadaten verborgene Bedrohungen aufzudecken.

Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon, erklärt: “Vectra setzt auf eine hochgradig innovative, KI-basierte Technologie, die in dieser Form kein anderer Hersteller bietet. Die Plattform erfasst riesige Mengen von Cloud- und Netzwerk-Metadaten und reichert diese mit sicherheitsrelevanten, über Machine Learning optimierten Informationen an. So können die Unternehmen die Weichen für einen effizienten und sicheren Betrieb ihrer Infrastrukturen stellen – und im Falle eines Angriffs Schritt für Schritt die Ereignisse rekonstruieren und KI-gestützt nach versteckten Threats im Netzwerk suchen.”

Willem Hendrickx, VP International Sales bei Vectra, ergänzt: “KI-gestützte Threat-Erkennung hat sich inzwischen als einer der Eckpfeiler erfolgreicher Security-Strategien etabliert – und hilft Unternehmen, Cyberrisiken nachhaltig zu minimieren und Angreifer proaktiv zu fassen. Mit einem starken und hervorragend vernetzten Distributor wie Westcon an unserer Seite sind wir bestens aufgestellt, um unsere NDR-Plattform Cognito erfolgreich bei den unterschiedlichsten Unternehmen zu positionieren – und ihnen aufzuzeigen, wie sie Threats stoppen können, bevor diese echten Schaden anrichten.”

Mehr über Westcon erfahren interessierte Leser unter http://westconcomstor.com

Über Vectra

Vectra ist ein Marktführer im Bereich Network Detection & Response – von Cloud- und Datacenter-Workloads bis hin zu Usern und IoT-Geräten. Die Cognito-Plattform von Vectra ermöglicht es Unternehmen, Threats schneller zu identifizieren und zu analysieren. Dabei erfasst und speichert die Lösung KI-gestützt angereicherte Netzwerk-Metadaten und nutzt diese anschließend, um kontextbezogen in Echtzeit bekannte und unbekannte Bedrohungen zu identifizieren, zu stoppen und zu analysieren. Aufsetzend auf der Cognito-Plattform bietet Vectra drei Applikationen, die kritische Use Cases abbilden: Cognito Stream teilt mit Security-relevanten Informationen angereicherte Metadaten mit Data Lakes und SIEMs. Cognito Recall ist eine Cloud-basierte Anwendung zur Erfassung und Analyse von Threats in angereicherten Metadaten. Und Cognito Detect verwendet innovative KI-Technologien, um verborgene und unbekannte Angriffe zeitnah zu identifizieren und zu priorisieren. Mehr Informationen finden interessierte Leser unter vectra.ai.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Technologiedistributor mit einem Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, bringt führende IT-Hersteller mit einem Netzwerk etablierter Technologiepartner, Systemintegratoren und Service Provider zusammen – und schafft auf diese Weise echten Mehrwert und neue Business-Chancen. Aufsetzend auf tiefe Marktkenntnis, umfassendes technisches Knowhow und mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Distribution ist Westcon-Comstor hervorragend positioniert, um die Weichen für das erfolgreiche Wachstum der Hersteller und der Partner zu stellen. Westcon-Comstor ist mit zwei Marken auf dem Markt vertreten: Westcon und Comstor.

