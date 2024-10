WLAN auf dem Wacken Open Air 2024 – Referenzvideo und Kundenstimmen mit Business IT Kiel

Zum dritten Mal in Folge kamen in diesem Jahr auf dem Wacken Open Air WLAN Access Points, Switches und 60-GHz-Richtfunk-Komponenten von Cambium Networks zum Einsatz. Die Geräte wurden installiert, um in bestimmten Festivalbereichen verlässliche Internetverbindungen für Pressevertreter, Sponsoren, VIP-Gäste sowie die Künstler und deren Crews bereitzustellen.

Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Partner Business IT Kiel statt, der schon seit 21 Jahren für das WLAN-Netzwerk in diesen Bereichen auf dem Wacken Open Air verantwortlich ist und seit drei Jahren auf Produkte von Cambium Networks setzt.

In einem neuen Video erklärt Dirk Westphal, Inhaber und Geschäftsführer von Business IT Kiel, mehr über die Hintergründe des Projekts sowie die Anforderungen, die an die Geräte gestellt werden. Dabei geht er vor allem auf Herausforderungen der WLAN-Installation auf dem Wacken Open Air ein sowie darauf, mit welchen Eigenschaften die Cambium-Geräte diese Herausforderungen lösen konnten.

Im Referenzvideo erfahren Sie mehr: https://www.youtube.com/watch?v=wZO3AqqGkEY

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

