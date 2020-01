WSO2 zeichnet Integrationsspezialist Yenlo mit Partner of the Year Award 2019 aus

Basierend auf seinem Erfolg in der Bereitstellung von Open Source-Integrations- und API-Management-Lösungen im Jahr 2019 wurde Yenlo mit dem Top-Partner Award zum zweiten Mal in Folge und dem Most Certified Partner 2019 Award ausgezeichnet.

Niederlande/Amsterdam, 23. Januar 2020. Der globale Integrationsspezialist Yenlo gibt bekannt, dass er von WSO2 als Partner of the Year 2019 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung, die Yenlo ebenfalls in 2018 erhielt, würdigt die anhaltend starke Leistung von Yenlo in seiner mehrjährigen Partnerschaft mit WSO2, dem führenden Anbieter von Open Source-Integrationen.

Ebenso erhielt Yenlo den WSO2 Most Certified Partner 2019 Award als Anerkennung dafür, die weltweit höchste Anzahl an WSO2-zertifizierten Beratern vorzuweisen. Die Auszeichnungen wurden beim jährlichen Strategie-Kickoff für WSO2-Teammitglieder und wichtige Partner in Colombo, Sri Lanka, verliehen.

Yenlo verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für Unternehmensanwendungen, Middleware und Datenbankplattformen für traditionelle Server, Private Clouds und Public Clouds. Als WSO2 VAR und Premier Integration Partner bietet Yenlo Integrations- und API-Management-Lösungen auf der Basis der WSO2 Integration Agile Platform, die eine agile digitale Transformation ermöglichen und die API-First-Strategien von Organisationen unterstützen. Im vergangenen Jahr führte Yenlo Connext ein, eine vollständig gemanagte WSO2-Cloud-Integrationsplattform, die auf Amazon Web Services (AWS) und der WSO2-Plattform basiert. Connext ist insbesondere bei vielen Banken erste Wahl, wenn diese Open-Banking-API-Standards einhalten müssen.

„Wir freuen uns, Yenlo mit unseren Awards Partner of the Year und Most Certified Partner auszuzeichnen“, sagte Shevan Goonetilleke, WSO2-Präsident und COO. „Yenlo ist seit mehreren Jahren ein geschätzter Partner und übernimmt eine strategische Rolle bei der wachsenden Akzeptanz der WSO2 Integration Agile Platform. Mit seinem umfangreichen Team an WSO2-zertifizierten Experten ermöglicht es Yenlo Unternehmen in ganz Europa, Nordamerika und Asien, ihr digitales Business auszubauen und agil zu werden.“

„Es ist eine große Ehre, erneut die Auszeichnung Partner of the Year von WSO2 zu erhalten. Diese ist eine aufrichtige Anerkennung für den Erfolg von Yenlo als WSO2-Partner und unser Engagement für die Open Source-Integration. Und ich bin stolz auf das umfassende Know-how unseres weltweiten Teams, diese herausragende Leistung zu zielen“, sagte Ruben van der Zwan, CEO und Mitbegründer von Yenlo.

Ruben ergänzt: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit WSO2 in 2020 weiter auszubauen wie auch die weltweite Einführung von WSO2 zu beschleunigen, indem wir jedem Unternehmen die Leistungsfähigkeit dieser Open-Source-Integrationslösung demonstrieren. Wir werden in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf den asiatisch-pazifischen Raum legen, deshalb haben wir im vergangenen Juli ein Büro in Sri Lanka eröffnet. Wir werden uns weiterhin auch auf den Open Banking-Markt konzentrieren, da unsere Connext-Plattform perfekt zur Bankenbranche passt. Die Auszeichnungen ermöglichen und stärken diesen Fokus.“

Mehr zu Connext: https://www.yenlo.com/solutions/managed-wso2-cloud

Info zu Sri Lanka Büro: https://www.yenlo.com/blog/yenlo-expands-into-asia-pacific-region-with-opening-of-sri-lanka-office

Über WSO2:

WSO2 ist der weltweit führende Anbieter von Open Source-Integrationslösungen, die digital gesteuerten Unternehmen dabei helfen, integrationsagil zu werden. Kunden wählen uns aufgrund unserer breiten integrierten Plattform, unseres Open Source-Ansatzes und unserer agilen Transformationsmethodik. Die hybride Plattform für Entwickelung, Wiederverwendung, Betrieb und Management von Integrationen verhindert die Abhängigkeit von Open-Source-Software, die lokal oder in der Cloud ausgeführt wird. Aktuell führen Hunderte führender Marken und Tausende globaler Projekte jährlich 6 Billionen Transaktionen mithilfe der WSO2-Integrationstechnologien aus. Mehr unter https://wso2.com

Über Yenlo:

Yenlo ist ein globaler Systemintegrator und Spezialist zur Umsetzung der digitalen Transformation mit Open Source und agiler Technologie. Yenlo ist der fortschrittlichste Certified Premier Partner (CPP) und Value Added Reseller (VAR) von WSO2 mit Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Amerika und in Sri Lanka. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen ihre Agilität zurückgewinnen und zu digitalen Player werden müssen, um ihre Kundenbeziehungen zu optimieren, operative Exzellenz zu erreichen oder um Dienste, Produkte und Geschäftsmodelle nahtlos hinzuzufügen. Unserer Auffassung nach wird diese Agilität – in Bezug auf Technologie, Wissen und Finanzen – mit Umsetzung einer Open-Source-First-, API-First- und Cloud-First-Strategie erreicht.

Bei Yenlo bringen wir Agilität in Unternehmen, indem wir erstklassige professionelle Dienstleistungen auf der Basis von fundiertem Fachwissen erbringen. Unsere Services reichen von der Unternehmens- und Lösungsarchitektur bis hin zur Softwareentwicklung, der operativen Unterstützung und dem WSO2 Produkt-Support, komplettiert um umfassende Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Ergänzt werden diese durch unsere schlüsselfertigen Solution-as-a-Service-Angebote, einschließlich Yenlo Connext, einer vollständig gemanagte Integration-Platform-as-a-Service. Weitere Informationen unter www.yenlo.com

Marken und eingetragene Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt

Yenlo

Tamara de Lange

Beechavenue 16

1119PT Schiphol-Rijk

+31 20 2700 700

tamara.de.lange@yenlo.com

https://www.yenlo.com/

Bildquelle: Yenlo