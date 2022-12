Zweite Kaiser Wiesn 2023 – Das Wiener Oktoberfest

In 285 Tagen heißt es wieder: O“zapft is

Vom 21.9.2023 bis 8.10.2023 bietet die Kaiser Wiesn auf der Kaiserwiese im Wiener Prater erneut Kultur/Brauchtum, Live-Entertainment & Kulinarik vom Feinsten.

Ein Muss für alle Oktoberfest-Fans:

Gutscheine für die Kaiser Wiesn 2023 im Wiener Prater are on sale NOW!

https: // www.wien-ticket.at/wt/kaiserwiesn

Die Gutscheine im Wert von EUR 25,- EUR 50,- oder EUR 100,- garantieren jetzt schon die besten Plätze auf Österreichs größtem Oktoberfest!

SAVE THE DATE: 21.September bis 8. Oktober 2023

Was: Kaiser Wiesn 2023 – das Wiener Oktoberfest

Art der Veranstaltung: Kultur- & Brauchtumsfest

Datum: 21. September bis 8. Oktober 2023

Dauer: 18 Tage

Wo: Wiener Prater / Kaiserwiese – 1020 Wien, Österreich

Veranstalter: PW Veranstaltungs GmbH

Homepage: https://kaiserwiesn.at

Tickets: https://www.wien-ticket.at/de/ticket/92676/kaiserwiesn-gutscheine-kaiserwiese-wiener-prater-wien

Facebook: https://www.facebook.com/kaiserwiesn/

Instagram: https://www.instagram.com/kaiser_wiesn/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D4jDOfwPlWM

Rückblick auf 2022: https://kaiserwiesn.at/de/video-foto/fotos/100100/

Erste Kaiser Wiesn 2022:

Drei große Festzelte von Gösser, Wiesbauer und Wojnar“s sowie fünf Almen und das großzügige Festgelände mit zahlreichen Gastronomieständen und Attraktionen boten 18 Tage lang den Rahmen für ein Kultur- und Brauchtumsfest der Extraklasse.

Hochkarätige Live-Acts wie „Die Lauser“, „Dirndlrocker“, „Die Draufgänger“, „Volxrock“, „Mountain Crew“, „Bengels Reloaded“, „The Preachers“, „Die Südsteirer“, „Nordwand“, „My Bock“, „Die wilden Kaiser“ , „die jungen Zillertaler“ oder „Die Schwoazstaner“ sorgten über 200 Stunden lang für ausgelassene Stimmung in Dirndl und Lederhose.

Zahlreiche Special Events wie die Buchpräsentation von Sportreport-Ikone Josef Metzger, Seniorentage, eine große Studentenparty „iamstudent“, das LGBTIQ+ Event „Rosa Kaiser Wiesn“, „Rock die Kaiser Wiesn“ , „The Generations Club“ und Bundesländertage mit regionalem Musikprogramm boten Oktoberfeststimmung für jeden Geschmack und die ganze Familie. Auch Sportfans kamen beim ersten „Dirndl und Lederhosen Lauf“ auf ihre Kosten.

Weitere Informationen auf https://kaiserwiesn.at

Freut euch auf 18 Tage Oktoberfest in drei großen Festzelten

