17 mittelständische Unternehmen wollen den Ludwig 2022

IHK Bonn/Rhein-Sieg, HWK zu Köln und SC Lötters richten regionalen Mittelstandswettbewerb aus

15.03.2022 Insgesamt 17 Unternehmen gehen in das Rennen um den Ludwig 2022, den regionalen Mittelstandspreis, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und SC Lötters als regionale Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung in diesem Jahr erstmals mit der Handwerkskammer (HWK) zu Köln ausrichten. Unterstützt wird der Ludwig traditionell durch die Kreissparkasse Köln und erstmals auch durch die Sparkasse KölnBonn. “Wir freuen uns, durch die neuen Partner und die Unterstützung der Wirtschaftsförderungen aus der Region den Wettbewerb weiter ausdehnen zu können”, sagt Dr. Christine Lötters, die die Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung in Bonn leitet.

Im Gesamtwettbewerb um den Ludwig und die Kategorien BTHVN sind 16 mittelständische Unternehmen – 11 aus dem Rhein-Sieg-Kreis und fünf aus Bonn. Im Wettbewerb um die beste Unternehmensnachfolge konkurrieren sieben Unternehmen – fünf aus dem Rhein-Sieg-Kreis und zwei aus Bonn. Sechs Unternehmen nehmen am Gesamtwettbewerb und dem Sonderwettbewerb Unternehmensnachfolge teil. Alle Unternehmen präsentierten sich beim Nominierungsabend in Malente´s Theaterpalast in Bonn. Die Preisverleihung wird am Montag, 20. Juni, in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg stattfinden.

Die Ausrichter wollen mit dem Ludwig dem Mittelstand, der trotz krisenhafter welt- und volkswirtschaftlicher Entwicklungen in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen hat, eine Bühne bieten. Der Wettbewerb bietet den Unternehmen die Chance, sich stärker in der Öffentlichkeit vorzustellen. Fur die Nominierten ist bereits die Teilnahme am kostenfreien Wettbewerb ein starkes Alleinstellungsmerkmal mit vielfältigen Vermarktungs- und Vernetzungsmoglichkeiten.

Der Ludwig 2022 wird in folgenden BTHVN-Kategorien vergeben:

Bonner Weltbürger: regionales unternehmerisches Engagement, Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Wachstum

Tonkünstler: Marketing, Vermarktung, Kommunikation

Humanist: CSR-Engagement, gesellschaftliche Relevanz

Visionär: Innovation, Digitalisierung

Naturfreund: Nachhaltigkeit

BTHVN: Gesamt-Sieger in allen Kategorien

Zusätzlich wird ein Preis für eine gelungene Unternehmensnachfolge vergeben. Hier können sich sowohl interne als auch externe Nachfolger bewerben.

Im Rennen um den Ludwig 2022 sind folgende Unternehmen:

Ludwig 2022 BTHVN:

Altherr DreiTrade GmbH, Lohmar

Alurit GmbH, Troisdorf

BOFA-Doublet GmbH, Hennef

BonnGas GmbH & Co. KG, Bonn

Dirk Müller Gebäudedienste GmbH, Bonn

fünfdrei eventagentur GmbH, Bonn

Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Sankt Augustin

Josef Küpper Söhne GmbH, Meckenheim

KoKollektiv GbR Kommunikation & Konzept, Siegburg

Koncept Hotels Verwaltungs GmbH, Siegburg

Malerfachbetrieb Kohlhas KG, Rheinbach

RheinlandAkustik VT GmbH, Troisdorf

SaphirSolution GmbH, Niederkassel

tarent solutions GmbH, Bonn

Viaboxx GmbH, Königswinter

V-Hotel GmbH, Bonn

Unternehmensnachfolge:

Altherr Drei Trade GmbH, Lohmar

Alurit GmbH, Troisdorf

KESSKO Kessler Comp. GmbH & Co.KG, Bonn

KoKollektiv GbR Kommunikation & Konzept, Siegburg

Koncept Hotels Verwaltungs GmbH, Siegburg

Viaboxx GmbH, Königswinter

V-Hotel GmbH, Bonn

Um die Tätigkeit der Oskar-Patzelt-Stiftung und ihrer Gremien für den “Großen Preis des Mittelstandes” regional zu unterstützen, fungiert Dr. Christine Lötters in der Region Bonn/Köln als Servicestelle. Sie ist gewissermaßen der “verlängerte Arm” der Bundesgeschäftsstelle und erste und kompetente Ansprechpartnerin vor Ort für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen zu Fragen rund um den Wettbewerb.

Zusammen mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg richtet die regionale Servicestelle seit 2012/2013 zusätzlich den regionalen Wettbewerb “Ludwig” aus. Während der bundesweite Mittelstandspreis auch als “Oskar” bekannt geworden ist, wurde der regionale Preis bewusst nach dem berühmten Sohn der Stadt “Ludwig” van Beethoven genannt.

Firmenkontakt

SC Lötters / Servicestelle OPS

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-20

+49 228 209478-23

post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Pressekontakt

SC.Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 228 209478-22

+49 228 209478-23

post@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Bildquelle: Jo Hempel