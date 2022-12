Celebrating 40 Years of Danube Island Festival – Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. 2023 feiert das Donauinselfest Jubiläum.

Bereits zum 40. Mal wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at Die ersten Festivalhighlights zum Jubiläum folgen bald.

SAVE THE DATE: 23. bis 25. Juni 2023.

Was: 40. Donauinselfest 2023 #dif23

Art der Veranstaltung: Open Air Festival bei freiem Eintritt

Wann: 23. bis 25. Juni 2023

Wochentage: Fr, Sa, So.

Wo: Donauinsel 2 – 1210 Wien – Österreich

VeranstalterIn: SPÖ Wien, www.wien.spoe.at

2022 wurde auf 11 Bühnen 600 Stunden Programm für heimisches und internationales, junges und älteres Publikum geboten: Rock – POP – Schlager – HIP HOP – Kabarett and many more.

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 waren:

Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

