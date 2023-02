abresa: Erfolgreiches Onlineseminar zur elektronischen AU-Bescheiningung (eAU)

Zum 1. Januar wurde die elektronische eAU eingeführt, die Auswirkungen, mit denen die Verantwortlichen in der Praxis konfrontiert werden, sind groß. Das erfolgreiche Online-Seminar der abresa brachte Licht in den Alltag.

Eschborn, 09.02.2023 Rund 100 TeilnehmerInnen hörten gebannt zu, stellten Fragen und diskutieren, als es darum ging, den Praxisalltag mit der neuen eAU in SAP zu besprechen. Eingeladen zum Online-Seminar hatte abresa in Kooperation mit dem Forum-Institut. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit konnte abresa seinen KundenInnen dieses Seminar zum Vorzugspreis anbieten, ein Grund für den großen Zuspruch.

„Aber sicherlich nur ein nachgelagerter Grund. Gerade nach einer Gesetzesänderung ist es wichtig, dass wir unsere KundenInnen aktiv bei den praxisrelevanten Auswirkungen in SAP solcher Änderungen begleiten“, beginnt Stefan Schlander, abresa GmbH, für den Seminare dieser Art selbstverständlich zum Angebot von abresa gehören.

Schlander ist Leiter des Bereiches HR-Business-Services und weiß als solcher genau, welche Informationen für die Kunden des Dienstleister abresa wann, welche Bedeutung haben. „Deshalb haben wir das Online-Seminar wieder bewusst eng an den Bedürfnissen unserer KundenInnen ausgerichtet“, erläutert Schlander. Hierzu gehören für ihn die Wahl der Referenten und der Seminarinhalte. Aus der Praxis für die Praxis. Neben Karin Lehr, Executive Managerin B-4it AG, war dies Klaus Herrmann, Referent der AOK Bayern.

„In dieser besonderen Verknüpfung von SAP Know-how und Datenaustausch / Kommunikation mit der Krankenkasse lag aus unserer Sicht das Besondere des Seminars. Vielen Dank an das Forum Institut für die gelungene Umsetzung“, schließt Schlander, der bereits eine Wiederholung des Angebotes im Blick hat, denn die Nachfrage ist ungebrochen hoch, die Herausforderungen in Betrieben sind ungebrochen groß.

„Unser wichtigstes Ziel im Bereich HR-Business-Services ist es, die verantwortlichen in den HR-Abteilungen stets aktiv zu begleiten. Wir bieten ihnen Unterstützung für das Tagesgeschäft an, bevor sie sich mit neuen Anforderungen allein gelassen fühlen“, erläutert Günter Nikles, Geschäftsführer der abresa GmbH.

Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim und Gmund bei München.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 ist abgeschlossen.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0

guenter.nikles@abresa.de

http://www.abresa.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

loetters@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.