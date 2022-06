Berufs-Chancen Softwareentwicklung, Medien und Digitalisierung: Career Day am 14. Juni in Köln in Kooperation mit dem 1. FC Köln

Die Veranstaltung richtet sich an Job-Einsteiger und Umsteiger, die sich für die Welt der Softwareentwicklung, Medien und Digitalisierung und den 1. FC Köln interessieren.

Gemeinsam laden die Unternehmen der Qvest Group zum lockeren, kostenfreien Austausch ein, bei dem sie sowohl fachliche Möglichkeiten und Karrierepfade vorstellen, als auch sich selbst als junge, moderne Arbeitgeber aus der Region präsentieren. Highlights sind u.a. spannende Vorträge des 1. FC Köln und der IT-Koryphäe Eberhard Wolff zum Thema “Persönlicher Erfolg in der Softwareentwicklung”.

Vor Ort gibt es kostenlose Getränke und kleine Speisen sowie einen Fernseh-Übertragungswagen und einige Freizeit-Spiele für die Unterhaltung.

Zudem gibt es ein nagelneues iPad zu gewinnen. Alle Interessierten, die sich vorab über das Web-Formular anmelden, haben ihren Teilnahmeplatz sicher und nehmen automatisch am Gewinnspiel für das iPad teil.

Datum + Zeit: Dienstag, 14. Juni 2022, 16:00 – 22:00 Uhr

Ort: Playa in Cologne, direkt neben dem RheinEnergie STADION

Infos und Anmeldung: www.tarent.de/career-day

Mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten in Bonn, Berlin, Köln, Freiburg und der Tochterfirma in Bukarest steht die tarent solutions GmbH für moderne und performante Software. In der Vergangenheit war das Unternehmen primär Softwareentwickler, heute unterstützen die mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kunden von der ersten Idee bis zur skalierbaren, digitalen Plattform. Die tarent legt großen Wert darauf, die digitale und agile Transformation voranzutreiben und fördert das auch bei ihren Kunden.

Als Digitalisierungsexperte übernimmt die tarent nicht nur Verantwortung in der Konzeption und Entwicklung der Projekte, sondern auch bei deren Einführung, Wartung und Betrieb. Der Ehrgeiz, jede Anforderung zuverlässig, kompetent und professionell umzusetzen, zeichnet die Leistung aus.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig, mit Spaß und Engagement in einer konstruktiven Atmosphäre zu arbeiten. Hierzu bringen sie die agilen Prinzipien über den Entwicklungsprozess hinaus zur Anwendung: hohe Kundenorientierung, interne und externe Transparenz, wertschätzende Kommunikation und Verantwortungsübernahme aller.

Seit 2021 ist die tarent Teil der Qvest Group. Die Qvest Group GmbH ist ein weltweit führender Systemarchitekt, Berater, ICT-Integrator und Entwickler von Softwareprodukten im innovationsgetriebenen Mediensektor. Mit 18 Standorten und über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt ermöglicht sie eine Arbeit nah am Kunden und eine branchenübergreifenden Expertise im kompletten Medien-Sektor. Kundinnen und Kunden profitieren durch ein breites Leistungsspektrum von individuellen IT-Lösungen, Online Plattformen und Cloud Computing bis hin zu Broadcasting, Unternehmensberatung oder Ausstattung für Medienproduktionen. So ist die Qvest Group ein weltweit vernetztes Team, welches ganzheitliche Toplösungen für jegliche technischen Use Cases entwickelt.

www.tarent.de

Kontakt

tarent solutions GmbH

Bettina Werheid

Am Dickobskreuz 10

53121 Bonn

0228 – 548810

info@tarent.de

https://www.tarent.de/

