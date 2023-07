BETTERTRUST eröffnet Showroom und startet neues Veranstaltungsformat FUTURETALK

Entscheider von heute besprechen die Themen von morgen

Spannende Einblicke, inspirierende Gespräche und modernes Ambiente – das verspricht das neue Veranstaltungsformat FUTURETALK der PR-Agentur BETTERTRUST. In ihrem frisch eröffneten Showroom, einem früheren Coiffeur mitten im Regierungsviertel, lädt die Agentur von nun an jeden Monat zum Austausch – mit inhaltlichem Tiefgang und geselligem Ausklang. Getreu dem Namen der Veranstaltungsreihe dreht sich das Event stets um ein Zukunftsthema: Top-Gäste beleuchten von verschiedenen Seiten Künstliche Intelligenz, New Work, Blockchain, Nachhaltigkeit oder Finanzierungschancen von morgen, perfekt abgerundet mit einem lockeren Talk an der hauseigenen Bar.

Christopher A. Runge, Gründer und Geschäftsführer von BETTERTRUST, sagt dazu: „Gerade im Agenturgeschäft kann Kommunikation schnell ins Abstrakte abgleiten. Mit unserem Eventformat FUTURETALK wollen wir daher etwas Greifbares und Konkretes bieten, nah und im Dialog sein – um im Austausch mit Partnern, Kollegen und Journalisten zu frischen Erkenntnissen zu gelangen. Wir sehen BETTERTRUST als Unternehmensberatung und PR-Agentur für Vordenker und möchten so auch mit unserem Veranstaltungsformat Impulsgeber für die neusten und wichtigen Trends unserer Zeit sein.“

BETTERTRUSTS Zukunft liegt im Wachstum

Der FUTURETALK findet im neuen Showroom in der Luisenstraße 40 statt. Die ehemaligen Räume eines Stylisten sind hierzu komplett und aufwändig umgebaut worden. Sie dienen der Agentur als Eventlocation und „Labor für neue Ideen“. Denn die Zeichen stehen voll auf Expansion: bei Kunden, neuen Mitarbeitern und somit weiteren Räumlichkeiten. Das Wachstum ist so stark, dass der Showroom bereits die vierte Fläche ist, die BETTERTRUST in der Immobilie angemietet hat. Allan Grap, ebenfalls Geschäftsführer von BETTERTRUST, ergänzt: „Bei unseren ersten beiden FUTURETALKS zu den Themen New Work und Venture Capital war der Zuspruch deutlich größer, als wir vorher erwartet hatten. Unser Konzept geht auf. Denn wie nie zuvor steckt unsere Welt voller neuer Technologien und drängender Fragen – auf die Antworten gesucht werden. Innerhalb kürzester Zeit ist es uns so gelungen, in zentraler Lage ein „Labor für neue Ideen“ zu gestalten.“

Am 19. Juli 2023, 18:30 Uhr, findet der dritte FUTURETALK statt. Thema: „Vom Startup zum Grownup: So meistern Startups das Erwachsenwerden.“ Auf der Bühne: Sherin Maruhn (PwC, Co-Manager PwC Raise Investor Readiness Programme) und Nora Goette (MILES Mobility, Lead PR & Comms). Die Moderation wird von Startup-, Wirtschafts- und Technologieredakteurin Nadine Schimroszik vom Handelsblatt geleitet. Die Anmeldung erfolgt direkt über BETTERTRUST. Die dritte Ausgabe des FUTURETALK zieht bereits heute noch mehr Anfragen oder Interessenten an als die vorherigen.

