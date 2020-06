brilliant badges® geht mit englischem Shop online

Hamburg, 18. Juni 2020:

Der Hamburger Namensschilderspezialist brilliant badges® baut seine internationale Strategie weiter aus und ist seit Juni mit einem englischsprachigen Webshop unter www.brilliant-badges.de/com erreichbar. Der englischen Variante sollen weitere fremdsprachige Shops auf Spanisch, Italienisch und Französisch folgen.

Neuer Webauftritt erfolgreich etabliert

Ende 2019 ging brilliant badges®, einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa, mit dem Relaunch seines Internetauftritts ( www.brilliant-badges.de) live und erhält seitdem viel positive Resonanz. “Seit der Umstellung auf das Shopsystem “Shopware” ist unsere Webseite deutlich schneller, für Kunden nutzerfreundlicher und zudem responsive. Die Modernisierung der Seite schlägt sich auch positiv auf das Bestellverhalten aus.”, freut sich Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant badges®, über die positive Entwicklung seines Unternehmens, welches er 2009 neben seiner zweiten Firma brilliant promotion®, einem Unternehmen für Werbeartikel und -geschenke, gegründet hat.

Internationalisierung als zweites Standbein

brilliant badges® erhalte immer mehr Anfragen aus dem Ausland, sodass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Webshop auch auf Englisch umgestellt wurde. “Wir freuen uns nun auch international durchstarten zu können – vor allem natürlich in Europa, aber das Internetgeschäft ist ja heutzutage global möglich.”, so Ghalamkarizadeh. Dennoch soll der Fokus des Unternehmens weiter auf der DACH-Region liegen. Hier werden derzeit immerhin noch über 90 Prozent der Aufträge des Namensschildanbieters generiert. Ein internationaler Auftritt sei jedoch für ein modernes Unternehmen wie brilliant badges® unabdingbar und eine Investition in die Zukunft. Dem englischsprachigen Shop sollen zeitnah weitere Subshops auf Spanisch, Französisch und Italienisch folgen, um den internationalen Kunden ein noch nutzerfreundlicheres Bestellen zu ermöglichen.

Über brilliant badges®:

brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung und hat sich als einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa etabliert. Neben brilliant badges® gehört die Marke brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich bietet über 25.000 Werbeartikel und Prämien für Unternehmen diverser Branchen.

