Cambium Networks präsentiert seine WLAN-Lösungen auf der LogiMAT 2024

Leistungsstarke Netzwerkplattform für Automatisierung und Digitalisierung in Lager und Logistik

München/Stuttgart, 14. Februar 2024 – Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, nimmt gemeinsam mit der ICS Group an der diesjährigen LogiMAT in Stuttgart teil. Auf der internationalen Fachmesse für Logistik, Intralogistik und Prozessmanagement präsentiert Cambium seine Netzwerklösungen, die als Basis für eine intensivierte Digitalisierung und Automatisierung in der Logistikbranche dienen können. Zentralisiertes Cloudmanagement des gesamten Netzwerks maximiert die Performance und reduziert die Wartungskosten. Ihre Lösungen stellen Cambium Networks und die ICS Group vom 19. bis zum 21. März in Halle 8 an Stand A21 vor.

Für einen verlässlichen Datentransfer in Echtzeit – beispielsweise zwischen mobilen Endgeräten wie Scannern, Tablets oder Toughbooks sowie zwischen automatisierten Systemen, Anlagen und Maschinen – und IoT-Anwendungen ist eine stabile und kosteneffiziente Netzwerkinfrastruktur erforderlich. Dabei ist vor allem wichtig, dass die Netzwerklösung reibungslos funktioniert, da jeder kurzzeitige Ausfall das Potential hat, die gesamte Supply Chain zu stören. Leistungsstarke und flächendeckende WLAN-Netzwerke sind somit eine passende Netzwerk-Lösung für die Lager- und Logistikbranche.

Die WLAN-Netzwerke in der Lager- und Logistikbranche müssen flächendeckend sein und das gesamte Gelände abdecken. Dazu zählen sowohl Innen- als auch Außenbereiche wie etwa Laderampen, in denen teils raue Bedingungen herrschen. Daher ist es wichtig, dass die Geräte widerstandsfähig gegenüber Staub und Feuchtigkeit sind und auch in erweiterten Temperaturbereichen funktionieren. Neben hohen Bandbreiten sollte die WLAN-Lösung nahtloses Roaming bieten und eine einfache Anmeldung von neuen Geräten ermöglichen.

Überzeugende Netzwerklösungen für Lager und Logistik

Cambium Networks bietet leistungsstarke WLAN Access Points und Switching-Lösungen für Innen- und Außenbereiche sowie Richtfunkgeräte, die das Netzwerk vor allem in Außenbereichen und unter schwierigen Witterungsbedingungen erweitern. Die Managementplattform cnMaestro ermöglicht eine einfache und übersichtliche Verwaltung des Netzwerks und der einzelnen Bestandteile.

„Wir freuen uns darauf, unsere WLAN- und Richtfunkprodukte auf der LogiMAT gemeinsam mit unserem starken Partner ICS Group präsentieren zu können“, sagt Tabatha von Kölichen, Regional Sales Director DACH, Benelux und Israel bei Cambium Networks. „Automatisierung, Digitalisierung und Datentransfers in Echtzeit sind wichtige Themen für die Lager- und Logistikbranche. Dafür ist eine verlässliche Netzwerkplattform erforderlich, die wir gemeinsam mit der ICS Group anbieten. Wir freuen uns auf die Messe und viele interessante Gespräche.“

