Citroën steigt in den E-Bike-Markt ein

– Unter Citroën Electric Bikes werden in den kommenden Monaten die ersten Elektrofahrräder des französischen Automobilherstellers in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben

– City E-Bikes ab Juni erhältlich

Citroën steigt in den Markt für Mikromobilität ein und wird noch in diesem Jahr unter Citroën Electric Bikes die ersten Pedelec-Modelle in den E-Bike-Boom-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz anbieten. Zu den ersten Modellen, die ab Juni am Markt erhältlich sein sollen, zählen City E-Bikes. Weitere Modelle sollen im Laufe der nächsten Monate folgen, darunter auch Falträder und Urban E-Bikes. Damit zielt Citroën vor allem auf die funktionale Anwendung von E-Bikes im Alltag oder auf Reisen ab sowie auf ein ansprechendes Design.

Umweltfreundlicher, günstiger, schneller. Eine Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass in Deutschland 42 Prozent der Befragten ihre Alltagsfahrten gerne mit dem Fahrrad erledigen würden. Mikromobilität sei vor allem im urbanen Raum nicht mehr wegzudenken, das unterstreichen auch die durch den ZIV jüngst veröffentlichten Absatzzahlen für E-Bikes: 2021 wuchs der Bestand an Elektrofahrrädern in Deutschland um 2 Millionen auf 8,5 Millionen Stück. Die Neuzulassungen von Elektroautos wuchsen im gleichen Zeitraum um 356.000 auf über eine Million Stück.

Mit Citroën Electric Bikes steigt ein weiterer Automobilhersteller in den wachsenden Markt für Elektrofahrräder ein.

Über Citroën Electric Bikes:

Citroën Electric Bikes bietet Pedelecs für den urbanen Raum. Je nach Bedarf kann zwischen City, Cruising und Folding E-Bikes gewählt werden. Alleiniger Generalvertrieb mit langjährigem Exklusivvertrag für Citroën Electric Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg.

https://www.c-ebikes.de/

.

Kontakt

Elektro Mobile Deutschland GmbH

Astrid Altensen

Robert-Bosch-Str. 16

77656 Offenburg

+49 781 970 570 18

presse@emd.de

https://www.c-ebikes.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.