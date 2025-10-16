Controlware blickt auf eine erfolgreiche it-sa 2025 zurück – mit den Topthemen KI-gestützte Security, Post-Quantum-Schutz und Cyber Resilience

Dietzenbach, 14. Oktober 2025 – Mit über 28.000 Fachbesuchern und 990 Ausstellern aus dem In- und Ausland bestätigte die it-sa 2025 (7.-9. Oktober 2025, Messezentrum Nürnberg) abermals ihren Ruf als führende Plattform für die europäische IT-Security-Branche. Auch Controlware, einer der führenden deutschen IT-Dienstleister und Managed Service Provider, zieht nach drei intensiven Messetagen eine überaus positive Bilanz.

Gemeinsam mit den Technologiepartnern Cisco, Check Point und OPSWAT informierten die Security-Experten von Controlware über aktuelle Trends, innovative Sicherheitslösungen und praxisnahe Konzepte rund um den Schutz moderner IT- und OT-Umgebungen. Die Fachbesucher nutzten die Gelegenheit, sich am Controlware Messestand über die neuesten Entwicklungen in der Informationssicherheit zu informieren und sich zu ihren individuellen Herausforderungen auszutauschen.

Im Fokus standen unter anderem folgende aktuelle Themen:

– Generative KI in der IT-Security – Wie KI die SOC-Prozesse automatisiert, Bedrohungen intelligenter erkennt und IT-Verantwortliche bei der Analyse unterstützt

– Post-Quantum-Security – Wie Unternehmen sich auf die nächste Generation der Kryptografie vorbereiten können

– Zero Trust & SASE in der Praxis – Bewährte Strategien bei der Absicherung hybrider Infrastrukturen

– Security für Cloud- & KI-Workloads – Effektive Absicherung neuer Workloads in potenziell unsicheren Umgebungen

– Managed Detection & Response / SOC as a Service – Welche Aufgaben sich auslagern lassen und welche im Unternehmen bleiben sollten

– OT- und Industrie-Security – Durchdachte Schutzkonzepte für Produktionsanlagen

– Cyber Resilience & Business Continuity – Warum Prävention allein nicht genügt – und wie sich Unternehmen resilient aufstellen können

„Die it-sa ist mittlerweile der wichtigste Treffpunkt der europäischen Security-Branche – und auch für uns eine überaus wertvolle Plattform, um uns mit Anwendern und Herstellern auf Augenhöhe auszutauschen“, erklärt Rainer Funk, IT Security Solution Manager bei Controlware. „Die hohe Besucherzahl war ein deutliches Signal dafür, dass die Unternehmen und Behörden im Bereich Cybersecurity derzeit enormen Handlungsbedarf haben.“

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 14 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

