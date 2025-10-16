Einladung zum St. Goarer Immobilientag 18.10.2025

Aktionstag am 18.10.2025 13-18 Uhr in St. Goar

Am 18. Oktober 2025 lädt die Stadt Sankt Goar am Rhein zur Veranstaltung „Deine Chance in St. Goar“ ein. Mit einem umfassenden und vielfältigen Immobilienangebot, das zum Verkauf oder zur Miete steht, bietet die touristische Stadt inmitten des romantischen Rheinlands eine ideale Gelegenheit, die Region und ihre Immobilienangebote näher kennenzulernen.

Erlebnis St. Goar: Ein Tag der Möglichkeiten

Inmitten der eindrucksvollen Kulisse des romantischen Rheins bietet die Stadt Sankt Goar am 18. Oktober 2025 ein einzigartiges Event, bei dem zahlreiche interessante Immobilienobjekte präsentiert werden. Auf dem zentralen Rheinbalkon neben dem Marktplatz erwartet der Gewerbeverein St. Goar interessierte Gäste mit einem Pavillonzelt, in dem Lagepläne der Immobilen einsehbar sind. Die Besucher werden eingeladen, an Entdeckungstouren durch die Stadt teilzunehmen, um die historischen und modernen Architekturjuwelen zu erkunden.

Immobilien auf den Spuren der Geschichte

Ein besonderes Highlight des St. Goarer Immobilientages ist die Präsentation historischer Immobilien, die die Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Dazu gehört das Geburtshaus von Generalarzt Prof. Dr. F. Jungblut in der Casinogasse, welches eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte spielte. Darüber hinaus bietet das traditionelle Rheinhotel von 1789 echte Rheinromantik und das Potenzial, in Zukunft als Boutique-Hotel zu glänzen.

Moderne Räumlichkeiten in historischer Umgebung

Für diejenigen, die moderne Immobilien in historischem Ambiente suchen, bietet die Heerstraße eine Auswahl an frisch renovierten oder individuell gestaltbaren Objekten. Diese sind ideal geeignet für verschiedene geschäftliche Zwecke, einschließlich Arztpraxen, Juweliere, Online-Shops und Gastronomie. St. Goar bietet hierfür attraktive und preiswerte Konditionen, wodurch es ein interessanter Standort für neue Geschäftsideen wird.

Innovatives Arbeiten: Der Co-Working-Space

Der von Helene Eisenhut im Dezember 2022 gegründete Co-Working-Space in der Heerstraße 119 ist ein Beispiel für modernes Arbeiten in St. Goar. Besucher haben am 18. Oktober die Möglichkeit, das innovative Konzept vor Ort zu erleben und die Räume nach Bedarf zu mieten. Dieses Angebot bietet mehr Ruhe und Intimität sowie die Möglichkeit, in einer Region zu arbeiten, die jährlich zahlreiche Touristen anzieht.

Der St. Goarer Immobilientag wird erstmals organisiert und bietet Interessierten vielfältige Möglichkeiten, sich über Immobilienangebote und Geschäftsräume zu informieren. Der Gewerbeverein St. Goar steht als erfahrener Ansprechpartner vor Ort bereit und unterstützt bei allen Fragen rund um Gewerbeimmobilien. Weitere Informationen sind auch über die Kampagnen-Webseite www.sangewerbe.de verfügbar.

Der Gewerbeverein St. Goar – der Verein zur Förderung der Wirtschaft St. Goar unterstützt das Gewerbe aktiv mit Tipps, Know-how und Öffentlichkeitsarbeit.

Kontakt

WIR – Verein zur Förderung der Wirtschaft St. Goar e.V.

Johannes Oelschläger

Winzergasse 5

56329 Sankt Goar

017634897068



http://www.sangewerbe.de

Bildquelle: @tourismusinfo St. Goar