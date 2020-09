Der Anteil antioxidativer Stoffe diverser Lebensmittel

Der Polyphenolgehalt in Gemüse, Obst und Kräutern

Polyphenole gehören zu den wichtigsten Antioxidantien. Ihre Funktion als Radikalfänger unterstützt den menschlichen Körper im Kampf gegen Freie Radikale, die langbleibende Schäden im Körper verursachen können. Freie Radikale entstehen vor allem durch Oxidativen Stress. Hierzu gehören unter anderen Rauchen, Alkohol, Extremsport, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Abgase und vieles mehr.

Polyphenole kommen in sehr vielen Lebensmitteln vor, vor allem in Obst, Gemüse und Kräutern. Jedoch schwankt der Polyphenolgehalt extrem.

Im Zuge einer umfangreichen Analyse verschiedener Quellen und Studien hat Polyphenole.info die Polyphenolgehalte verschiedener Lebensmittel zusammengetragen und ansprechend aufgeschlüsselt. Eine große Überraschung stellen vor allem Nelken, Pfefferminze und Sternanis dar, die mit ihren extrem hohen Polyphenolgehalten die Tabelle anführen. Und während sich auch das ein oder andere Superfood, wie zum Beispiel die Aronia-Beere oder Heidelbeeren, in den Tabellen wiederfindet, sind auch einige Überraschungen dabei, so etwa die Pflaume oder Selleriesamen.

In diesem Artikel erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Polyphenolgehalt von verschiedenen Lebensmitteln, unterteilt nach Früchten, Gemüse, Kräutern und sonstigen Lebensmitteln. Um eine entsprechende Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurden nur jeweils die 10 Lebensmittel mit dem höchsten Polyphenolgehalt ausgewählt.

https://polyphenole.info/2020/09/22/polyphenolgehalt-von-verschiedenen-pflanzen/

Außerdem wurde der Polyphenolgehalt von verschiedenen Apfelsorten mit den beliebtesten deutschen Apfelsorten verglichen. Hierbei fällt auf, dass vor allem die in Supermarkt häufig vorkommenden Sorten oftmals einen wesentlich geringeren Polyphenolgehalt aufweisen, als andere Sorten. Die lässt sich vor allem auf die Süße der Früchte zurückführen. Die meisten Endverbraucher sind süße Äpfel gewöhnt und möchten dieser gerne weiter kaufen. Jedoch besitzen genau diese oftmals nur einen geringen Polyphenolgehalt.

Polyphenole.info untersucht die aktuellesten Studien und Nachrichten zu den Themen Antioxidantien und Polyphenolen, um diese für den Leser aufzubereiten.

